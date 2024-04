OM, Gasset prévient ses joueurs contre Benfica

Marseille est en quête d’une place en demi-finales de la Ligue Europa. Mais le coach phocéen est très méfiant avant le choc.

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille accorde son hospitalité au SL Benfica en vue de la manche retour des quarts de finale de la Ligue Europa. En conférence de presse à la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Phocéens, Jean-Louis Gasset a attiré l’attention de ses joueurs sur certaines erreurs qui pourraient être fatales pour le club du Sud de la France.

Clauss disponible, mais…

Blessé en Equipe de France lors de la récente trêve internationale, une bonne nouvelle ressort enfin pour Jonathan Clauss. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a repris les entraînements selon Jean-Louis Gasset. Pour le Héraultais, Jonathan Clauss va s’entraîner avec le groupe ce mercredi. Mais le technicien français indique qu’aucun risque ne sera pris avec le latéral français.

« Clauss va s'entraîner ce mercredi mais je ne vais pas prendre de risque. Ce sont des problèmes musculaires pour Clauss et Sarr, c'est un match important mais on ne peut pas jouer avec la santé des gens et risquer une rechute. Murillo était dans le groupe à Lisbonne, là il a travaillé une semaine et est de mieux en mieux. Merlin a une entorse de la cheville, on a eu peur pour son genou mais il faudra quinze jours ou trois semaines pour sa cheville », a déclaré Jean-Louis Gasset.

Gasset se méfie des contres

Pour rêver d’une place en demi-finales, l’Olympique de Marseille va devoir gagner par deux buts de différence après avoir perdu (2-1) au match aller. Même si l’entraîneur de l’OM est confiant pour une victoire, Jean-Louis Gasset se méfie des contres de l’adversaire.

« On a 90 minutes pour marquer et peut-être une prolongation pour le second. Il faut trouver l'équilibre pour les faire douter et attaquer. Mais il faut être attentif dans les transitions, ce que l'on n'a pas fait à l'aller. Ils ont de bons joueurs en contre-attaque », a fait savoir Gasset, méfiant.

A propos de l’apport de Pierre-Emerick Aubameyang, Gasset compte toujours sur le Gabonais, mais l’ancien coach de Saint-Etienne compte sur d’autres joueurs pour débloquer la situation si possible. « Les autres joueurs ont le rôle nous aider le plus tôt possible. C'est le cas pour Moumbagna et Ndiaye. Il ne faut pas toujours attendre le même joueur pour nous sortir des lorgnières (sic). Il faut finaliser nos occasions et seul l'entraînement peut nous aider », a-t-il poursuivi.

Les tirs au but

Au cas où les deux équipes se sépareraient sur un score d’égalité sur les deux matchs, il va falloir aller en prolongations voire la séance des tirs au but pour les séparer. Le coach marseillais a tout prévu.

« C'est prévu cet après-midi. On va faire un petit jeu pour faire tirer tout le monde et voir les joueurs. Ce n'est pas habituel mais il faut voir les tireurs », a ajouté Gasset.