OM-Francfort, Igor Tudor : "L'équipe passe avant les individualités"

L'entraîneur de l'OM n'a pas écarté la possibilité de changer de système au cours de la saison et a encensé Alexis Sanchez.

Votre système est immuable avec les trois défenseurs centraux, mais si vous avez peu de défenseurs centraux de disponibles, avez-vous un plan B ?

Si le coach adverse me regarde, je pourrais dire que oui, on peut jouer à quatre derrière. Mais honnêtement je ne peux pas vous répondre de manière juste, ce serait jouer contre moi que de vous dire ma tactique de demain. On verra s'il y a un besoin urgent, c'est sûr qu'il faudra faire une modification en cours de match.

"Je suis content d'avoir des joueurs qui peuvent faire la différence"

La bonne nouvelle c'est le retour de suspension d'Alexis Sanchez, il est très expérimenté. Qu'attendez-vous de lui demain ?

J’attends beaucoup de lui, comme d’autres joueurs. Je l'ai toujours dit, c'est l’équipe qui passe avant les individualités. Mais c’est sûr que je suis content d'avoir des joueurs qui peuvent la différence demain.

La mauvaise nouvelle c'est l'absence de Mbemba. Comment faire sans lui ?

Il est suspendu aussi, en plus de sa blessure. Mais il devrait être de retour pour Rennes, c'est une bonne nouvelle. Ce n’est pas si grave, à priori. C’est un joueur fondamental pour nous, parce qu'il a toutes les qualités pas seulement footballistiques mais aussi humaines. C’est un leader de l’équipe. Un garçon en or. Il fait un super début de championnat, un super début de saison. Je suis content que sa blessure ne soit pas si grave.

"Je n'ai pas sorti Balerdi parce qu'il a mal joué"

Vous avez pris la décision de sortir Balerdi contre Lille en moins de trente minutes. Comment il va mentalement ? Est-il prêt à jouer et à retrouver le Vélodrome qui l'a sifflé samedi ?

Je le répète encore une fois, c'est important pour moi de dire, il n’est pas sorti contre Lille parce qu’il a mal joué, mais parce que j’avais peur qu’il prenne un autre carton jaune et soit exclu parce que l'arbitre avait une tendance à donner des cartons facilement. Demain, il sera titulaire. Et ce qui me ferait plaisir ce serait un accueil positif de la part du public. Ce serait l'occasion pour le public de prouver qu'il est vraiment différent. C'est un joueur sensible, qui donne tout pour l’équipe et qui est un grand défenseur.

L'entraîneur de Francfort a beaucoup critiqué son équipe après le dernier match, vous avez une vision aussi négative de Francfort ?

On ne peux pas juger une équipe sur un match. Pour préparer le match, je regarde les trois quatre derniers matches de Francfort. On ne peut pas se baser sur le dernier match qu'ils ont joué. C’est une équipe forte, avec de bons joueurs. Une équipe qui a une structure facilement reconnaissable. On a analysé les derniers matchs, pour préparer notre rencontre. J’ai déjà mon équipe a préparé, je ne peux pas analyser tous les matchs de l’adversaire non plus.

"J'invite les supporters à ce que ce soit une fête du football"

Vous me semblez détendu, le début de saison historique n'y est pas étranger. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez transmettre à votre groupe, être concentré mais avec une bonne pression ?

Je ne sais pas si vous serez-là pour l'entraînement à 19h45, mais si vous êtes présent vous verrez que je ne suis pas si détendu que ça.

C'est un match à haut risque, on a en mémoire ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Vous avez des mots pur vos supporters pour que cela se passe bien ? Que ce soit une fête du football demain à Marseille.

Je suis d'accord, mon point de vue c'est qu'il faut venir à une fête, parce qu'un match de foot est toujours une fête. J’invite les supporters à ce que ce soit une fête du football. Il faut que ce soit un exemple de fête du football, c'est important parce que ce match ne sera pas suivi qu'en France, mais à travers le monde. Il faut que les supporters parviennent à soutenir le club et à montrer que ce sont des bons supporters. Je suis sûr que ce sera le cas et qu'il n'y aura pas de problème. J'espère que ce sera une belle fête pour les familles, pour le public en général et qu’on parviendra à décrocher un bon résultat.