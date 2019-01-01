Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini bitirmek üzere
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Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir gündeminden düşmeyen 31 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferi konusunda harekete geçti.
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Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, Gustavo'nun transferini bitirmek için Fransa'ya giderek kulübü Marsilya'nın başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşecek ve pazarlık yapacak.
Geçtiğimiz sezon takımıyla 38 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 4 gollük katkı sağlamıştı.