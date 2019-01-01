Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini bitirmek üzere

Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, transfer pazarlıkları için görüşmelere başladığı iddia edildi.

yönetimi, uzun süredir gündeminden düşmeyen 31 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun transferi konusunda harekete geçti.

Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, Gustavo'nun transferini bitirmek için 'ya giderek kulübü 'nın başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşecek ve pazarlık yapacak.

Geçtiğimiz sezon takımıyla 38 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 4 gollük katkı sağlamıştı.