OM : Faut-il être inquiet pour le niveau d'Alexis Sanchez ?

Arrivé cet été avec un statut de recrue phare, Alexis Sanchez est scruté à chacune de ses sorties avec l'Olympique de Marseille.

Il a débarqué comme un rock star, devant des milliers d'aficionados prêts à lui dérouler un tapis rouge. En signant à l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a vite mesuré la passion et l'atmosphère très singulière de l'environnement marseillais.



Les premières prestations du Chilien ont rapidement été impactantes. Buteur opportuniste, toujours prompt à déclencher le contre-pressing sur les défenseurs, Alexis Sanchez est fidèle à l'image qu'il a toujours laissée dans ses différentes écuries. Celle d'un attaquant hargneux capable d'emmener une équipe avec lui. Mais certains doutes subsistaient quant à sa capacité à se montrer aussi performant à ce stade de sa carrière lorsque l'altitude s'élevait.

Alexis Sanchez à l'OM, Thierry Henry reste séduit



C'était le cas au Parc des Princes, dimanche, contre le PSG. Et Sanchez n'a pas été à son avantage. Rien de préoccupant pour Thierry Henry, complètement conquis par l'attaquant. « Je ne suis pas vraiment bluffé. Ce n’est plus le même joueur qu’à Arsenal, mais il a gardé son envie, sa grinta sud-américaine… Je ne suis pas du tout surpris par ses performances. On a vu ses buts, il va harceler les gardiens, il est toujours en train de courir. C’est peut-être moins fin de temps en temps, mais il te donne envie de jouer et c’est contagieux ! », s'est enthousiasmé le champion du monde 1998.