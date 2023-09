OM : Excellente nouvelle pour Marcelino à propos de cette recrue

Alors que l’OM devrait être privé de plusieurs de ces joueurs en raison de la CAN 2023, cette recrue africaine sera à la disposition de Marcelino.

Cet été Pablo Longoria, le directeur du football de l’OM et le directeur sportif Javier Ribalta ont été très actifs sur le marché des transferts. Ces deux sommités de la sphère directionnelle du club Phocéen ont recruté plus d’une dizaine de joueurs avec un penchant particulier pour des internationaux africains. Outre Azzedine Ounahi et Chancel Mbemba qui sont arrivés l’année dernière sur la Canebière, l’OM a enregistré les arrivées de 4 internationaux africains cet été. Dans le secteur offensif, le gabonais Pierre Emerick Aubameyang et les sénégalais, Ilimane Ndiaye et Ismaila Sarr ont été recrutés. Dans l’entrejeu, le capitaine de la sélection centrafricaine, Geoffrey Kondogbia a été recruté. En défense, le club phocéen a recruté Bamo Meité. Mais cette stratégie adoptée par l’OM par rapport aux recrutements pourrait bien lui jouer un sale tour. En effet, l’hiver prochain pourrait bien être un problème pour conserver ses joueurs africains en raison de la CAN 2023. Alors que la compétition se déroule du 13 janvier au 11 février 2023, Marseille pourrait être sevré de ses internationaux africains : Aubameyang, Sarr, Mendy, Ounahi et Bamo Meité. Contrairement à ces derniers, Geoffrey Kondogbia sera bel et bien présent avec l’OM au cours de l'hiver.

Kondogbia ne disputera pas la CAN

Capitaine de la sélection centrafricaine, Kondogbia ne disputera pas la première coupe d’Afrique des nations avec sa sélection. Alors qu’elle était bien partie pour se qualifier, la Centrafrique privée de son capitaine en raison d’une blessure a été battu au Ghana (2-1) jeudi à l’occasion de la 6éme journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une bonne nouvelle pour Marcelino qui pourra compter sur le milieu de terrain de 30 ans en cette période de la saison. Blessé depuis quelques semaines, l’ancien joueur de l'Atletico Madrid a repris les entraînements cette semaine et devrait être disponible dans les prochains jours.