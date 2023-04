OM : Eric Di Meco prend la défense de Jonathan Clauss et critique Igor Tudor

Pour Eric Di Meco, les moins bonnes prestations de Jonathan Clauss sont liées à sa mauvaise utilisation par Igor Tudor.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille après deux belles saisons au RC Lens, Jonathan Clauss a été l'un des meilleurs olympiens lors de la première partie du championnat de France.

Clauss critiqué, Di Meco le défend

Mais ces dernières semaines, le latéral droit est moins performant et fait l'objet de nombreuses critiques. Lors de son dernier match avec l'OM, contre Montpellier, il a reçu la note de 4/10 par L'Equipe et de 3/10 par La Provence.

« L'ancien Lensois est très loin du niveau qui était le sien en début de saison. Ses centres sont imprécis, ses montées plus hasardeuses. Hier soir, encore, il a été en difficulté face à un adversaire regroupé. Sa non-sélection au Mondial lui a fait mal », pouvait-on lire dans le célèbre quotidien marseillais.

Ancien arrière gauche de l'OM, Eric Di Meco a pris la défense de Jonathan Clauss dans les colonnes de… La Provence : « J'aime beaucoup le joueur. Il est fort offensivement, mais il est aussi capable de jouer dans une défense à quatre. C'est le problème des latéraux aujourd'hui, on le voit avec (Nuno) Tavares, qui ne peuvent jouer que dans un système à cinq car ils ont trop de lacunes défensivement. Clauss peut le faire, même si je pense qu'il préfère ce rôle de piston, qui lui laisse davantage de liberté sur le plan offensif. C'est le troisième meilleur passeur de Ligue 1 (dix passes décisives, n.d.l.r.) derrière Neymar et Messi. Je trouve que c'est une belle perf'. »

Pour Di Meco, Tudor a une part de responsabilité

Pour Eric Di Meco, les moins bonnes performances de Jonathan Clauss s'expliquent tout d'abord par sa non-sélection pour le Mondial 2022 au Qatar et les joueurs appelés à sa place par Didier Deschamps : « Je comprends qu'il ait mal vécu sa non sélection en Coupe du monde parce qu'il n'y a pas de vrais latéraux en équipe de France. Quand il doit voir Koundé ou Pavard être les deuxièmes joueurs de couloir… Vu son début de saison et les manques dans ce secteur en bleu, je pensais vraiment qu'il irait. Et même avant Guendouzi et Vérétout, notamment ce dernier, que j'ai été étonné de voir au Mondial. »

Eric Di Meco estime qu'Igor Tudor, le coach de l'OM, a aussi une part de responsabilité dans la mauvaise passe de Jonathan Clauss et pense que le joueur va se relancer : « Dieu sait que je suis un défenseur de Tudor depuis le début, mais la dinguerie de mettre Tavares à droite et Clauss à gauche (à Rennes), c'est incompréhensible. C'est contre-productif sportivement, et mentalement, ça doit être dur pour les mecs. Il ne faut pas s'étonner que certains plongent. Clauss a des circonstances atténuantes. Je ne suis pas inquiet pour la saison prochaine, et même pour la fin de saison. Il rendra des services. Il a fait cinq très bons mois. »