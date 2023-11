OM : Eric Di Meco furieux contre Balerdi

Pas épargné par les critiques cette saison, Leonardo Balerdi en prend également cher chez Eric Di Meco.

L’Olympique de Marseille est 10e de Ligue 1 après 12 journées et 11 matchs disputés. La faute à certaines défaites que l’OM aurait peut-être pu éviter sans les erreurs de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est considéré par beaucoup comme le maillon faible de la défense olympienne. C’est également l’avis d’Eric Di Meco qui ne comprend pas les titularisations de Balerdi malgré ses erreurs.

Eric Di Meco ne veut plus voir Balerdi titulaire à l’OM

D’abord Marcelino, ensuite Gattuso, ces deux entraineurs qui se sont succédés sur le banc olympien ont fait confiance à Leonardo Balerdi. Cette saison par exemple, l’Argentin a disputé 11 matchs avec l’OM dont 10 titularisations toutes compétitions confondues. Par contre, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est souvent coupable des erreurs qui, la plupart du temps, sont fatales pour l’Olympique de Marseille. Avec toutes ces erreurs, Eric Di Meco, ne comprend pas pourquoi Leonardo Balerdi est toujours titulaire à l’OM. « J’ai été intransigeant avec lui. Je ne suis pas fan. Je ne comprends pas ce qu’il fait sur le terrain. Et je ne comprends pas comment tous les entraîneurs l’ont fait jouer. Quand j’ai vu que Marcelino le faisait jouer, et que Gattuso aussi, je me suis promis de ne plus parler de lui », a lancé l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show de RMC.

Eric Di Meco s’acharne sur Balerdi

Les prestations de Leonardo Balerdi sont très loin de convaincre Eric Di Meco. Le champion d’Europe 1993 avec l’OM estime tout de même que les entraineurs font jouer l’Argentin pour une raison qu’il ignore. « C’est un mystère du football pour moi. Je n’aime pas l’acharnement. Je me suis acharné sur lui, je ne comprenais pas ce qu’il faisait sur le terrain. Il coûte un maximum de points. En réalité c’est Karl-Heinz Förster (ancien grand défenseur de l’OM entre 1986 et 1990) et je ne l’ai pas encore vu ! Je suis passé à côté. Si tous les entraîneurs le font jouer, c’est qu’il doit avoir des qualités », poursuit-il. Eric Di Meco s’est même permis une comparaison entre Balerdi et Loïc Perrin, formé à l’OM et qui s’est imposé à Strasbourg, qui affronte d’ailleurs le club phocéen samedi. « Il a le même profil et le même niveau. Le petit Perrin sortait du centre de formation et coûtait zéro ! Balerdi a coûté 11 millions. On me dit qu’il progresse. Mais fais jouer un petit dix matchs de suite et vous verrez qu’il progresse ! Le petit Perrin s’est imposé à Strasbourg », conclut Eric Di Meco.