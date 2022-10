OM : Éric Di Meco défend Igor Tudor et fracasse les joueurs

Le consultant sportif Éric Di Meco n’a pas du tout compris les critiques adressées à l’entraineur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor.

Les Phocéens ont une nouvelle fois raté leur coup, ce weekend, en Ligue 1. Les coéquipiers de Bamba Dieng ont dû partager les points du match nul contre Strasbourg (2-2) après avoir mené au score pendant quasiment toute la rencontre.

Di Meco, « la responsabilité revient aux joueurs »

En première ligne, Igor Tudor, l’entraineur marseillais, n’a pas pu éviter les critiques durant les deux derniers jours. Une aberration selon l’ancien défenseur de l’OM.

« On est en train d’expliquer que Tudor rate son match alors qu’il relance cinq mecs », a confié Éric Di Meco dans l’émission Rothen s'enflamme de RMC.

« À un moment donné quand tu gagnes (2-0) en maitrisant le match et que tu as des occasions pour tuer le match, a enchainé le consultant sportif. Je suis désolé mais la responsabilité revient aux joueurs. C’est vrai que dans le nouveau football maintenant ; un mec qui ne joue jamais et qui doit gagner sa place, il rentre et il est nul, c’est la faute de l’entraineur. C’est nouveau mais c’est comme ça. Il faut s’y habituer. »