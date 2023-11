OM : Encore un gros coup de Longoria sur le mercato

Le président marseillais, Pablo Longoria, est sur le point de réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts.

10e de Ligue avec seulement 13 points après 11 matchs disputés (le club compte un match de retard contre Lyon), l’OM connait un début de saison poussif. Le club phocéen fait également face à des problèmes extra-sportifs qui ont provoqué d’ailleurs, le départ de son désormais ex-entraineur, Marcelino. Un temps sur le départ, Pablo Longoria a finalement de rester et de remplir ses obligations. Ce que l’Espagnol compte bien faire avec déjà un gros coup en ligne de mire au prochain mercato.

Longoria toujours à la recherche de la bonne pioche

L’OM a réalisé un mercato impressionnant cet été. Le club phocéen a enregistré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa, Geoffrey Kondogbia et bien d’autres. Même si pour l’instant, les recrues offensives ne donnent pas encore satisfaction, le président marseillais ne compte pas s’arrêter. Dans un entretien accordé à RMC il y a quelques jours, l’Espagnol dévoilait les ambitions de l’OM sur le marché. « On va analyser avec le coach les différents besoins dont on va voir besoin. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec le travail tous ensemble, et après estimations des budgets, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques. Il y a des discussions pour un latéral gauche », a déclaré Longoria.

Longoria fonce sur Daishi Kamada

Pablo Longoria saute sur une nouvelle occasion et jette son dévolu sur un joueur de la Serie A. Le président marseillais compte ramener à l’Olympique de Marseille le Japonais Daishi Kamada et cela à…0 euro. L’attaquant japonais a rejoint la Lazio Rome l’été dernier après avoir fait les beaux jours de l’Eintracht Frankfurt en Allemagne. Ayant paraphé un contrat d’une année seulement avec le club italien, l’ailier de 27 ans peut signer avec le club de son choix dès le mois de janvier au cas où il ne prolongerait pas son bail avec la Lazio. Une occasion que Pablo Longoria ne compte pas manquer.