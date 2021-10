OM : Emmanuel Macron rend hommage à Bernard Tapie

Dans une lettre publiée par le quotidien régional La Provence, le Président de la République, Emmanuel Macron, a rendu hommage à feu Bernard Tapie.

Bernard Tapie nous a quittés. Celui que les Marseillais surnommeront toujours affectueusement "Le Boss" laisse un club, l’OM, et une ville, Marseille, en deuil. Et sans doute tout un pays, la France, à qui l’ancien président phocéen a offert sa seule et unique Ligue des Champions, en 1993.

Supporter revendiqué de l’OM, le Président de la République, Emmanuel Macron, n’a donc pas oublié de rendre hommage à ce grand homme, décédé dimanche à 78 ans après s’être battu contre le cancer pendant de longs et pénibles mois.

"Je n’oublierai pas cette nuit enchantée de mai 1993"

"Le visage de la victoire s’en est allé. Pour tous les Marseillais, pour tous les passionnés de football, pour moi, Bernard Tapie restera à jamais celui qui, à force d’énergie, d’engagement et de talent, emmena l’OM sur le toit de l’Europe", a écrit le chef de l’Etat dans une lettre publiée par le quotidien régional La Provence.

"’À jamais les premiers'. Je n’oublierai pas cette nuit enchantée de mai 1993 où, quelques minutes après le but de Basile Boli, porté en triomphe par quelques hommes en blanc et bleu, il brandit, sourire aux lèvres, la coupe aux grandes oreilles tant attendue par toute une ville, par tout un peuple. C’était cela, Bernard Tapie. Une force. Une volonté. Une rage de vaincre qui semblait dire à tous ceux qu’il croisait : 'Gamin, tout est possible’", a conclu Macron. Un bien bel hommage.