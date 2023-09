OM : Dugarry met Longoria face à ses responsabilités

Alors que Pablo Longoria se dit menacé par les supporters, Christophe Dugarry met le dirigeant marseillais face à ses responsabilités.

Le navire de l’OM chancelle. En pleine crise, Marseille a vu son entraîneur Marcelino démissionné. Après l’officialisation du départ du technicien espagnol, l’avenir du président Pablo Longoria est plus que jamais incertain. Alors qu’il se sent menacé par les supporters, Christophe Dugarry ne croit pas à cette thèse.

Longori a se met en retr ait

Mardi soir, Pablo Longoria s’est mis en retrait de ses fonctions de président de l’OM. Le dirigeant de 37 ans est vexé par les supposées insultes et menaces de mort proférées par certains supporters à son encontre. L’espagnol s’est désormais mis en retrait pour une durée indéterminée afin de réfléchir sur son sort avec le club Phocéen. Réagissant à cette actualité, Christophe Dugarry n’a pas épargné le dirigeant olympien.

Dug arry dézingue Longori a

« S’il y a eu des menaces, pourquoi Longoria et les autres ne portent pas plainte ? » s’est-il demandé. « C’est ce que je ne comprends pas. A un moment donné si tu te sens menacé, tu portes plainte. Mais est ce que les supporters n’ont pas déterré un lièvre ou embusqué. Peut être que les dirigeants espagnols se sentant acculés, on est démasqués, il est peut être temps de se barrer et profiter de ce problème pour prendre la porte. Il y a quelque chose d’un peu louche dans cette affaire. Tu connais parfaitement le club, les supporters, les coups de pression, s’il y a eu des menaces, il doit porter plainte, Jacques Henri Eyraud l’a fait, .Mais il ne le fait pas, il dit je vais me mettre en retrait, je vais partir, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut absolument rien dire. « a a jouté le champion du monde 1998 sur RMC Sport.

Une gestion remise en c ause

Par ailleurs, Dugarry fustige la gestion de Longoria. « Les mouvements qu’il y a eu ces 3 dernières années à Marseille sont incroyables. Il y a 10 joueurs qui arrivent, 10 qui repartent, 10 qui sont prêtés, c’est un truc de fou. Donc à un moment donné, il y a peut être des accusations, des suspicions qui sont émises par les supporters et qui pourraient s’avérer vrais. Il paraît qu’il y a des coups de pression qui sont mis sur les jeunes au centre de formation pour signer avec les agents espagnols. Il y a des trucs qui ne sont pas clairs » a précisé Dugarry.