OM - Dimitri Payet valide la méthode Jorge Sampaoli

Le milieu offensif marseillais reconnaît que le degré de professionnalisme est plus élevé depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc.

Battu par l'OGC Nice (3-0) avant la trêve internationale, l'Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du succès, dimanche soir. Face à un DFCO presque condamné à la descente en Ligue 2, le club phocéen s'est imposé sans forcer au stade Vélodrome grâce à des buts inscrits par ses défenseurs centraux, Paul Lirola et Alvaro Gonzalez (2-0).



Toutefois, le contenu proposé par les Olympiens n'a pas été des plus séduisants, et l'empreinte de l'entraîneur Jorge Sampaoli, arrivé en cours de saison, n'est pas encore totalement lisible. Dimitri Payet, qui retrouve des sensations sous les ordres de l'Argentin, demeure optimiste et séduit par les principes de l'ancien du FC Séville.

"La seule chose qu’on n'a pas travaillée, c’est le sommeil. On se réveille tôt, on se couche tard, mais on sait qu’on en a besoin. On a beaucoup de choses à rectifier, à travailler. Et quand ça paye comme ce soir, c’est tout bénéf", a d'abord déclaré le milieu offensif au sortir de la rencontre face au DFCO, dimanche soir.

"On a eu deux semaines où on a beaucoup travaillé"

"L’objectif, c’est bien évidemment d’accrocher une coupe d’Europe. Donc voilà, le sprint est lancé. On a eu deux semaines où on a beaucoup travaillé. Et je pense qu’on a l’un de nos matchs référence, entre guillemets, depuis l’arrivée du nouveau coach. Que ce soit dans les intentions ou dans l’utilisation du ballon. Dans l’organisation aussi. On a vraiment des postes assez spécifiques. On essaye de jouer comme ça. Ça a plutôt bien marché", s'est ensuite félicité Dimitri Payet, satisfait.

Grâce à son succès face à la lanterne rouge, Marseille est sixième de Ligue 1 avec 48 points au compteur et peut toujours rêver d'une qualification européenne. Si la Ligue des Champions semble hors de portée des Phocéens, une qualification en Ligue Europa, inespérée il y a quelques mois, suffirait à satisfaire les supporters.