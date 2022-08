OM : Dimitri Payet en froid avec Pablo Longoria ?

Le président de l'OM joue au jeu du chat et de la souris avec le meneur de jeu phocéen.

Dimitri Payet vit un drôle de début de saison. Remplaçant lors des trois premières journées, le meneur de jeu phocéen n'entre pas pour le moment dans les plans d'Igor Tudor. L'entraîneur croate reproche notamment à l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille. Mais en plus de son statut de remplaçant, Dimitri Payet ne vit pas ses meilleures heures en coulisses.

Marseillais à vie, statut en péril

"Il ne faut pas oublier le vrai niveau de Dimitri Payet. On va avoir besoin de nos meilleurs joueurs jusqu'à la fin de la saison. Le talent de Dimitri Payet n'est jamais en discussion", indiquait publiquement Pablo Longoria il y a quelques jours. Pourtant, en interne, les relations entre le président du club phocéen et le meneur de jeu français ne seraient pas au beau fixe.

Ligue des champions : les meilleurs et les pires tirages pour le PSG et l'OM

En effet, d'après les informations de L'Equipe, Pablo Longoria jouerait au jeu du chat et de la souris avec Dimitri Payet concernant son contrat "marseillais à vie". Un statut qui serait en péril depuis l'accession de l'Espagnol à la présidence. En effet, ce contrat signé par Dimitri Payet l'a été lorsque Jacques-Henri Eyraud était encore à la tête du club.

Une réunion après OM-Milan pour son avenir, pas contre Tudor

Autrement dit, pas par Pablo Longoria qui pourrait vouloir revenir sur cet accord. Au-delà de l'appellation de ce contrat, c'est son contenu qui intéresse Dimitri Payet et notamment la reconversion professionnelle au sein de l'Olympique de Marseille. Le meneur de jeu phocéen devait discuter avec son président cet été au sujet d'une prolongation de contrat.

OM - Éric Di Meco : "Ce serait impardonnable de ne pas tenter Ronaldo"

Toutefois, d'après L'Equipe, lors de cette discussion de manière indirecte, Pablo Longoria aurait fait comprendre à Dimitri Payet qu'il est prêt à l'augmenter mais sans avoir évoqué la reconversion au sein du club. Or, c'est ce point qui intéresse le plus Dimitri Payet. Très attaché au club phocéen, le meneur de jeu a deux de ses enfants dans les catégories jeunes et tient davantage à son avenir à Marseille qu'à une revalorisation.

Dimitri Payet espère probablement avoir les mêmes droits que Steve Mandanda, qui malgré son départ au Stade Rennais a conservé sa reconversion au club. Dernier point important avancé par L'Equipe, au lendemain du match contre l'AC Milan, une réunion demandée par Payet avec Longoria a fuité dans la presse, mais contrairement à ce qui a été dit, ce n'était pas pour remettre en cause Igor Tudor, mais bel et bien pour évoquer son futur et être plus serein concernant sa fin de carrière.