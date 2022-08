Ligue des champions : les meilleurs et les pires tirages pour le PSG et l'OM

Les clubs français savent désormais quels sont leurs potentiels adversaires pour la phase de poules de la Ligue des champions.

Les contours de la phase de poules de la Ligue des champions se dessinent. Ce mercredi auront lieu les trois derniers matches de barrages délivrant les trois derniers tickets pour la prochaine étape. Avec la qualification de Benfica ce mardi soir, l'Olympique de Marseille est désormais fixé et sait qu'il fera partie du quatrième et dernier chapeau lors du tirage au sort, tandis que le PSG, l'autre représentant français, est dans le chapeau 1.

Paris ne tremble pas

Si le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions aura lieu jeudi à 18h, les deux clubs français peuvent déjà se projeter puisqu'ils connaissent quasiment l'ensemble de leurs possibles adversaires. Dans le cas du PSG, champion de France en titre et présent dans le premier chapeau, plusieurs scénarios sont envisageable.

Le club de la capitale peut très bien se retrouver avec un groupe très accessible pour eux en compagnie de Séville (ou Leipzig), le Sporting et le Viktoria Plzen. Toutefois, si le PSG n'a pas de chance malgré son statut de tête de série, il pourrait se retrouver à batailler dès la phase de poules si jamais il devait se retrouver dans un groupe composé de Liverpool, l'Inter Milan et le Celtic Glasgow.

Du lourd en prévision pour l'OM

Du côté de l'Olympique de Marseille, on peut vraiment s'attendre au pire. Pour son retour en C1, le club phocéen sera dans le chapeau quatre et est quasiment assuré de tomber sur du lourd. Bien évidemment, certains tirages pourraient laisser entrevoir un peu plus d'espoir à l'Olympique de Marseille que d'autres. Par exemple, l'OM s'en sortirait certainement bien mieux avec Francfort, Séville et le Sporting qu'avec le Real Madrid, Liverpool et l'Inter Milan.

Bien sûr, même le tirage censé être le plus facile pour l'Olympique de Marseille n'a rien d'évident, mais ce serait un groupe plus ouvert. Quoi qu'il arrive, l'OM aura à minima un cador dans son groupe et aura donc le privilège d'accueillir un grand d'Europe au Stade Vélodrome. En revanche, les Phocéens devront faire mieux que lors des éditions précédentes et tenter d'arracher au moins la 3ème place de leur groupe.

L'ensemble des chapeaux pour la phase de poules de la C1

Chapeau 1

Real Madrid (ESP)

Eintracht Francfort (ALL)

PSG (FRA)

Bayern Munich (ALL)

AC Milan (ITA)

Porto (POR)

Ajax Amsterdam (HOL)

Manchester City (ANG)

Chapeau 2

FC Barcelone (ESP)

Liverpool (ANG)

Atlético de Madrid (ESP)

Séville FC (ESP)

Chelsea (ANG)

Tottenham (ANG)

Juventus (ITA)

RB Leipzig (ALL)

Chapeau 3

Borussia Dortmund (ALL)

Salzbourg (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Naples (ITA)

Benfica (POR)

Sporting Portugal (POR)

Bayer Leverkusen (ALL)

Chapeau 4