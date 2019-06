OM - Des contacts avec Patrik Schick ?

Toujours à la recherche de son numéro neuf, l'OM et son entraîneur ne seraient pas insensible au profil de l'attaquant de l'AS Rome.

L' est activement à la recherche du successeur de Mario Balotelli pour le poste d'avant-centre. Une tâche qui ne s'annonce pas aisée pour les Phocéens, même si Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas semblent sur la même longueur d'onde, les moyens limités de l'OM, la menace du fair-play financier sur le club phocéen et la dette contractée va les empêcher de pouvoir débourser énormément pour un attaquant.

Plusieurs pistes ont été évoqué depuis quelques jours, quelques semaines pour le poste de numéro neuf de l'Olympique de Marseille. Selon les informations de La Provence, les Phocéens auraient activé la piste menant à Patrik Schick. Et pour cause, l'attaquant tchèque n'est plus en odeur de sainteté du côté de l' et souhaiterait trouver un nouveau challenge. Il faut dire que l'attaquant n'a pas vraiment pu s'imposer en étant dans l'ombre d'Edin Dzeko.

Plusieurs dossiers compliqués

Si l'OM a commencé à explorer cette piste c'est aussi en raison des difficultés rencontrées pour finaliser l'arrivée d'un attaquant. En effet, toujours selon La Provence, Andoni Zubizarreta et l'OM auraient été effrayés par les exigences de pour laisser partir Marcus Thuram, actuellement avec les Bleuets à l'Euro Espoirs. Le club breton, relégué en , demanderait environ 20 millions d'euros pour son attaquant.

Autre piste de l'OM, Salomon Rondon. Sa clause libératoire est un peu moins élevée que celle de l'international espoirs français puisqu'elle s'élève à 18 millions d'euros. Mais cela reste une grosse somme pour un attaquant dans la trentaine. Même si l'OM ne désespérerait pas de le signer en étant libre de tout contrat. En attendant, l'Olympique de Marseille aurait donc commencé à creuser la piste menant à Patrik Schick.

Le profil de l'attaquant de 23 ans plaît énormément à l'OM et à son nouvel entraîneur, André Villas-Boas. Mais là aussi ce ne sera pas une mince à faire. En effet, si le Tchèque a intérêt de quitter l'AS Roma cet été, il est aussi sur les tablettes de l' , qui seraient prêts à débourser 40 millions d'euros pour lui, néanmoins, comme l'OM, le club milanais est dans le viseur du fair-play financier et ne pourra pas surpayer le buteur de l'AS Roma.