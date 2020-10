OM-City - Agüero forfait, les compos probables du choc de mardi

Sorti sur blessure face à West Ham samedi, Sergio Agüero n’a pas été retenu pour OM-City en Ligue des Champions. Voici les compos probables.

Pep Guardiola devra faire sans buteur. De métier, tout du moins. Pour le déplacement sur la pelouse de l’ mardi (21h), le technicien catalan va effectivement devoir composer sans Sergio Agüero, sorti sur blessure samedi face à (1-1), et non retenu dans le groupe de 23 joueurs.

À priori, Guardiola devrait donc laisser le duo Sterling-Foden alterner entre la gauche et la pointe, tandis que Torres et Mahrez se disputent la place à droite. Au milieu, Rodrigo et Gündogan seront devant la défense, et De Buyne un cran au-dessus.

La combo probable de City : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Torres, Sterling, Foden.

Du côté de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas peut compter sur un groupe au complet. La seule inconnue réside au milieu de terrain où Kamara, suspendu contre l’ (0-1), devrait faire son retour dans le XI. Quid des deux pour l’accompagner ?

Cuisance, Sanson, Rongier... Le casse-tête d'AVB

Très intéressant face à Lorient (1-0) samedi, Cuisance postule à une place de titulaire. Tout comme Valentin Rongier, alors que l’entrée en jeu de Sanson en Bretagne ne lui a pas fait gagner de points. AVB pourrait également surprendre son monde et aligner le même 4-4-2, mais gageons plutôt qu’il partira sur 4-5-1.

Le 4-5-1, un système dérivé du 4-3-3, avec deux ailiers redescendus d’un cran pour renforcer la défense. Car le technicien portugais s’attend à souffrir contre son homologue catalan, et comptera donc sur Thauvin, Payet et Benedetto pour faire la différence lors des phases offensives, qui s’annoncent rares.

La compo probable de l’OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Thauvin, Cuisance, Kamara, Rongier, Payet - Benedetto.