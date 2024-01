OM, Christophe Dugarry tacle Gattuso

L’ancien joueur de l’OM, Christophe Dugarry, a taclé Gennaro Gattuso après le nul de son ancien club contre Strasbourg.

Après un succès poussif face à l’US Thionville en 32es de finale de Coupe de France le weekend dernier (1-0), l’OM était de retour sur les terrains de Ligue 1 vendredi. Mais ce fut un retour manqué pour l’Olympique de Marseille qui a concédé un nul frustrant contre Strasbourg à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1 (1-1). Pour Christophe Dugarry, le responsable de cette contre-performance n’est autre que Gennaro Gattuso.

Dugarry fracasse Gattuso

Privé d’une dizaine de joueurs en raison de la CAN et des nombreuses absences pour blessure, l’OM a été tenu en échec par Strasbourg vendredi. Outre la défaite, les Olympiens ont livré une prestation insipide face aux Alsaciens. Ce qui n’a pas plus à Christophe Dugarry qui prend à partie Gennaro Gattuso.

Getty

« L’effectif est très limité. Il y a eu trop de paris tentés et malheureusement, peu de réussites pour l’instant. Malgré tout, je pense que Gattuso doit faire mieux. C’est vrai qu’il y a des absents, des blessés, mais l’OM doit être capable de proposer autre chose. Je sens Gattuso un peu enfermé et un peu perdu. Ce n’est pas un système qu’il a choisi. Il se retrouve avec un système qui lui a été imposé par ses joueurs, parce qu’ils ont démontré qu’ils étaient plus à l’aise comme ça, mais c’est à lui de trouver la solution. C’est son rôle, c’est son travail. Il doit trouver un système, un discours », a déclaré l’ancien international français sur les ondes de Gattuso.

Gattuso s’en veut aussi

Christophe Dugarry n’est pas le seul qui en veut à Gattuso après le nul contre Strasbourg. Déçu par la prestation de ses joueurs, l’entraineur olympien endosse entièrement la responsabilité de la contre-performance des siens.

« Je pense que c'est de ma faute, je n'ai pas été assez bon. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose (égalisation adverse à la fin du match, ndlr) qui s'est déjà produit, ce n'est pas la première fois. Je le sais et ça m'énerve rapidement. Je pense que c'est ma responsabilité. Si on fait une analyse, c'est vrai que la deuxième mi-temps, on a trop défendu, on est resté trop replié, on l'a payé à la 92ᵉ minute, mais je le répète, il y a quelque chose que je n'ai pas encore réussi à changer. C'est ma responsabilité de faire en sorte qu'on progresse sur cela », déclarait notamment le technicien italien à l’issue du match.