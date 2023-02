Marseille, à cinq points du PSG, recevra son ennemi juré dans un choc au sommet pour la course au titre.

L'Olympique de Marseille à un coup à jouer dimanche prochain face au PSG. Les Phocéens, qui ont battu le club de la capitale en Coupe de France, ne sont qu'à cinq points du club de la capitale et peuvent recoller au classement en cas de succès face aux hommes de Christophe Galtier. Au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Chancel Mbemba n'a pas caché ses ambitions pour la rencontre à venir face au Paris Saint-Germain et dans la course au titre.

"On est obligé de se donner à fond"

"Motivé pour le Classique ? Obligé. Dommage que je ne joue pas mais je crois en tous mes gars. On va mouiller notre maillot, on joue à la maison, c’est très important pour nous. Ça ne va pas être facile mais on joue chez nous. On est obligé. On se donne à fond et on a la chance de recevoir à la maison. Le titre ? Bien sûr qu'on y pense, mais on aborde match par match. On parlera à la fin", a expliqué Chancel Mbemba.

En conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor s'est montré plus sobre concernant l'affrontement face au club de la capitale lançant tranquillement le prochain rendez-vous face au PSG : "C'était en effet important de gagner en jouant en dernier, avec beaucoup plus de pression. Les gars voulaient arriver au prochain match (dimanche face au PSG) avec une victoire. Bien sûr, il valait mieux arriver avec ça qu'avec une défaite. J'ai entendu un coach une fois dire ça. (rires)"

"On doit avancer vite au classement"

En zone mixte, Valentin Rongier a également évoqué à demi-mot le Classique face au PSG en affichant ses ambitions pour la suite de la saison en Ligue 1 : "Le PSG à 5 points ? On a vu les résultats des autres équipes en haut du classement. Ça avance vite. Nous aussi on doit avancer vite et ce qu'on a fait avec cette victoire à l'extérieur".

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui ont énormément enchaîné ces dernières semaines, vont avoir une semaine entière pour préparer de la meilleure manière qu'il soit ce choc au sommet de la Ligue 1. Rarement dans l'histoire le Classique entre les deux clubs n'aura eu une telle importance sur le plan sportif. La dernière fois que l'OM et le PSG se sont affrontés alors qu'ils se mêlaient à la course au titre, c'était du temps de Marcelo Bielsa.

L'OM s'était à l'époque effondré en deuxième partie de saison et avait terminé quatrième de Ligue 1. Un scénario que les Phocéens espèrent ne pas revivre sous Igor Tudor. Malgré un jeu basé sur un physique intense, l'OM tient le coup et enchaîne les bonnes performances. Nul doute qu'ils voudront en réaliser une de plus dimanche prochain au stade Vélodrome.