OM – Cengiz Ünder remercie les supporters marseillais pour leur tifo

Dimanche soir, Cengiz Ünder a sauvé l'OM en lui évitant une défaite contre Lille. Le feu follet turc a égalisé à un quart d'heure de la fin d'une superbe frappe enroulée du droit.

L'OM jouait pourtant à onze contre dix depuis la 32e minute après l'expulsion de Benjamin André, le défenseur lillois mais éprouvait des difficultés à transpercer le bloc défensif adverse.

Seulement 5000 personnes étaient présentes au stade Vélodrome pour assister à cette rencontre en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19.

Mais cela n'a pas empêché les supporters marseillais de déployer un tifo en l'honneur de Cengiz Ünder dans le stade. Le nom du joueur était entrecoupé d'un cœur sur lequel figure le drapeau de la Turquie.

On pouvait ensuite lire le message : « Bravo et merci pour cette victoire historique ». Une référence à la victoire historique de l'OM à Bordeaux lors de la précédente journée grâce à un but d'Ünder. L'OM ne l'avait plus emporté à Bordeaux depuis octobre 1977 mettant fin ainsi à une incroyable série noire !

Ce lundi, sur les réseaux sociaux, Cengiz Ünder a tenu à remercier les supporters de l'OM pour ce tifo : « Je n'oublierai jamais la chorégraphie que j'ai vue dans les tribunes lorsque je suis allé sur le terrain avant le match. Marseille est désormais ma famille et je continuerai à lutter pour ma famille jusqu'à la dernière minute. »

🇫🇷 Je n'oublierai jamais la chorégraphie que j'ai vue dans les tribunes lorsque je suis allé sur le terrain avant le match. Marseille est désormais ma famille et je continuerai à lutter pour ma famille jusqu'à la dernière minute. pic.twitter.com/XTeZENvlwT — Cengiz Ünder (@cengizunder) January 17, 2022

Prêté par la Roma à l'OM, Ünder espère rester en France comme il l'a confié dans une interview à Téléfoot, dimanche matin : « Je veux rester ici à 100%, tout le monde est d'accord pour que je poursuive l'aventure ici. On en reparlera tous ensemble très bientôt. »