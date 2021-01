OM - Bernard Tapie : "Un petit son me dit que ça va bientôt changer"

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux pour son anniversaire, Bernard Tapie a prédit un changement positif pour le club marseillais.

Fantastique Olympique de Marseille, où une petite phrase peut suffire à relancer la machine infernale de la passion. Cette même passion qui pousse certains supporters à réaliser des compilations lorsqu’un joueur est simplement annoncé sur la Canebière, et d’autres à imaginer leur club racheté par un grand milliardaire…

Si le premier travaille parfois dans le vent, mais peut se consoler lorsque des transferts aboutissent réellement, le second trouvera un peu d'espoir dans le dernier message de Bernard Tapie sur les réseaux sociaux, via les comptes OM à Dubai (EAU) et Lausanne (Suisse).

"C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM, on a un peu de difficultés"

Pour l’anniversaire du "boss" de 1993, ces derniers ont réussi à avoir quelques mots de l’ancien président de l’OM, qui a eu cette petite phrase, laquelle ne devrait pas manquer de faire réagir à Marseille.

"C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM, on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer", a déclaré Tapie dans cette vidéo, avec un léger sourire aux lèvres. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs sur un éventuel changement de propriétaire… à moins que l'ancien Ministre n'ait qu'une simple intuition sur un changement positif à venir du côté de l'OM.