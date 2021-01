OM, Balerdi : "Montrer une autre attitude au prochain match"

Le défenseur argentin a promis une revanche aux supporters face à Lens après la défaite contre Nîmes. Il a évoqué son adaptation à l'OM.

Leader virtuel avant la trêve en cas de victoire lors de ses matches en retard, l' a levé le pied depuis quelques semaines et peut désormais seulement espérer remonter à la quatrième place en cas de succès lors de ses deux matches en retard. Les Phocéens se sont inclinés ce week-end à domicile, à la surprise générale, face à Nîmes, pourtant en grande difficulté depuis le début de saison. Mais les hommes d'André Villas-Boas n'ont pas le temps de gamberger.

En effet, ils vont remettre le bleu de chauffe dès ce mercredi. L'Olympique de Marseille affronte le en match en retard pour le compte de la neuvième journée de . Présent en conférence de presse ce lundi, Leonardo Balerdi, qui a de grandes chances d'être titulaire en lieu et place d'Alvaro Gonzalez, suspendu pour la rencontre, a avoué qu'il était conscient que l'OM allait devoir montrer un autre visage que face à Nîmes.

"Il fallait qu'on parle avec tout le monde. Cela fait quelques matches qu'on n'est pas performant, le dernier a été le pire. On dialogue pour progresser lors des prochains matches. Comme beaucoup d'équipes, on a une mauvaise passe. Mais on continue de dialoguer entre nous. Dès le prochain match, on va essayer de montrer une autre attitude. L'image qu'on a montré récemment n'est pas à la hauteur. Le coach nous a toujours défendu mais peut-être qu'il ne se reconnait pas dans l'équipe actuellement. On va essayer de le respecter et de respecter l'institution", a indiqué l'Argentin.

Plus d'équipes

"Benedetto va inverser la tendance"

L'article continue ci-dessous

Le défenseur de l'OM est prêt à remplacer Alvaro Gonzalez pour ce match : "Je suis prêt. Je savais qu'Alvaro allait être suspendu, j'ai peu joué mais je me sens prêt à prendre la relève. On s'entraîne toujours pour être disponible quand l'entraîneur a besoin de nous. Avec le coach on a une très bonne relation. On espère jouer le plus possible. j'ai de bons coéquipiers à mon poste, je donne tout à 100% et je me tiens prêt à assurer s'il a besoin".

"Je dois progresser dans la concentration. Quand on veut faire du jeu, on s'expose à faire des erreurs. je dois progresser pour jouer simple et sur. J'ai peu joué à Boca et à Dortmund où j'ai eu un souci d'adaptation. J'apprends et je progresse beaucoup ici. Je me sens aussi à l'aise avec Duje qu'avec Alvaro, qui a un peu plus d'expérience", a ajouté le jeune défenseur argentin, prêté par le .

Leonardo Balerdi a également été interrogé sur la mauvaise passe de son compatriote, Dario Benedetto, qui pourrait voir arriver un concurrent de taille en la personne d'Arkadiusz Milik : "Concernant Dario Benedetto, il traverse une période de manque de confiance comme tout le monde. Il va réussir à inverser la tendance. Milik, c'est la décision du club. On a déjà de très bons attaquants dans l'effectif, il faut qu'ils retrouvent de la confiance".