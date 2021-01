Mercato - OM : Milik d’accord, Longoria prône la patience

Selon RMC, Milik aurait donné son accord à l’Olympique de Marseille pour un transfert cet hiver. Sur Téléfoot, Longoria a prôné la patience.

L’ a une nouvelle fois prouvé ce samedi face à Nîmes (1-2) qu’il avait terriblement besoin d’un buteur. Dario Benedetto n’a plus la moindre confiance, et cela s’est vu au Vélodrome face aux Crocodiles malgré son but, avec notamment une énorme occasion vendangée en première période.

Milik d’accord, pas

Mais un homme devrait bientôt arriver pour le concurrencer : Arkadiusz Milik, avec qui l’OM discute depuis plusieurs semaines pour tenter de l’arracher à Naples, où il n’entre pas dans les plans de l’entraîneur. Des discussions qui auraient abouti, selon RMC Sport, à un accord entre le buteur polonais et la formation marseillaise !

Mais les Olympiens doivent désormais s’entendre avec Naples, qui réclame 15 M€, bonus compris, quand l’OM n’en propose que neuf à l’heure actuelle. Interrogé sur ces tractations sur le plateau de Téléfoot, le directeur sportif marseillais Pablo Longoria a prôné… la patience, mère de toutes les vertus.

"Dans la presse, on parle beaucoup de Milik, mais…"

"C’est un mercato où je crois qu’il ne faut pas être impatient. Il faut être patient, être froid. On travaille sur plusieurs alternatives au poste d’attaquant. Dans la presse, on parle beaucoup de Milik, l’un des meilleurs attaquants en Europe. Mais on travaille sur plusieurs alternatives, avec patience. Dans un mercato avec des circonstances très difficiles, c’est toujours le plus calme qui gagne", a-t-il confié au micro de Téléfoot.

Attention tout de même à ne pas être trop calme, au risque de ne pas recruter d’attaquant. Chose que les supporters marseillais regrettent désormais à chaque mercato. Avec Milik, leur saison pourrait toutefois prendre une autre tournure.