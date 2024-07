OM, Aubameyang explique son départ en Arabie Saoudite

Quelques jours après avoir quitté l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a justifié samedi, son départ en Arabie Saoudite.

L’Olympique de Marseille vit un mercato très mouvementé, cet été. Si le club a réalisé de bons coups sur le marché des transferts avec les arrivées de Lilian Brassier, Ismael Koné ou encore Mason Greenwood, il a aussi perdu plusieurs joueurs lors de cette fenêtre de transferts. Après Pape Gueye, Vitinha et Illiman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang est le dernier à quitter le navire marseillais pour s’envoler en Arabie Saoudite. Un départ dans le Golfe persique expliqué par le Gabonais, ce samedi.

Parti de l’OM, Aubameyang se réjouit de sa signature en Arabie Saoudite

Roberto De Zerbi et Pierre-Emerick Aubameyang ne travailleront pas ensemble à l’OM. Alors que le technicien italien comptait sur lui contrairement à certains cadres, l’international gabonais a décidé de partir, un an seulement après son arrivée à Marseille. L’ancien capitaine d’Arsenal a rejoint le club saoudien Al-Qadsiah pour un montant de 9 millions d’euros pour son plus grand plaisir.

« Je suis vraiment content d’être ici, très excité aussi. Je suis très impatient de rencontrer le staff, l’équipe, les joueurs, ce beau pays aussi », lance Aubameyang dans son premier entretien avec le média du club saoudien.

Aubameyang dévoile ses objectifs avec Al-Qadsiah

Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint Al-Qadsiah après une saison réussie du côté de l’OM (30 buts et 11 passes décisives). Des statistiques qui prouvent que l’ancien stéphanois est toujours dans la forme de sa vie. Une forme dont Aubameyang veut justement mettre au profit du club, nouvellement promu en Saudi Pro League, et l’aider à atteindre ses objectifs.

« Je pense qu’on peut faire encore mieux que l’année passée, et poursuivre les progrès déjà vus. Le but est d’être encore plus compétitif et d’augmenter le niveau. Je veux poursuivre ce que j’ai toujours fait dans ma carrière, et ma vie, marquer des buts. Je veux apporter mon expérience à l’équipe et mes coéquipiers. Je vais essayer d’apporter mes buts et mon côté show-man. J’ai toujours été ainsi. Tout le monde le sait, je pense », explique l’ancien attaquant du Barça et du Borussia Dortmund.