OM : Arkadiusz Milik vide son sac

En janvier dernier, tout le monde s'accordait à dire que l'Olympique de Marseille tenait enfin son "grand attaquant" tant recherché depuis l'arrivée de Frank McCourt chez les Phocéens. Avec le recrutement d'Arkadiusz Milik, l'OM, grâce à Pablo Longoria, réalisait un grand coup sur le marché des transferts. Et les débuts du Polonais dans le Sud de la France ont confirmé cette tendance puisqu'il a enchaîné les buts, neuf en quinze matches, en fin de saison après avoir retrouvé une condition physique optimale.

Milik se plaint de la tactique et de ses coéquipiers

Mais la saison 2021-2022 d'Arkadiusz Milik n'est pas du tout de la même facture. Blessé durant l'été et contraint de renoncer à l'Euro 2020, le Polonais a connu un retard à l'allumage et a manqué la préparation de l'OM. Avec seulement un petit but en onze matches de Ligue 1, Arkadiusz Milik n'a surtout jamais réussi à retrouver son meilleur niveau et semble avoir perdu la confiance de Jorge Sampaoli en attaque. En l'absence du Polonais, l'Argentin a évolué sans véritable attaquant de pointe, souvent avec Dimitri Payet occupant l'axe, et ce système semble le satisfaire.

OM : La Pologne s'inquiète du temps de jeu de Milik

Les rumeurs concernant une vente d'Arkadiusz Milik à la Juventus cet hiver et l'arrivée de Cédric Bakambu renforcent les bruits de couloir affirmant que Jorge Sampaoli ne considère pas le Polonais comme le numéro neuf adéquat pour son système de jeu. Face à Lens, l'Argentin a préféré aligner Dimitri Payet en faux numéro neuf, laissant l'ancien attaquant de Naples sur le banc et ne le faisant même pas entrer en jeu. Au micro de Canal Plus Pologne, des propos relayés par La Provence, Arkadiusz Milik a vidé son sac concernant sa situation personnelle à l'OM.

"Avec Bakambu, on peut jouer ensemble"

"Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global", a confessé l'attaquant de l'Olympique de Marseille.

OM : Jorge Sampaoli espère encore du renfort lors du mercato

L'article continue ci-dessous

Face à Lens, Jorge Sampaoli a préféré faire entrer en jeu un autre attaquant de l'OM : Cédric Bakambu. Mais pour l'international polonais cela ne justifie pas sa non-utilisation face aux Sang et Or puisqu'il estime pouvoir jouer aux côtés de l'ancien attaquant de Sochaux et Villarreal : "Il est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach".

Les prochaines semaines vont être décisives pour Arkadiusz Milik à l'Olympique de Marseille. Cette saison, le Polonais s'est offert une bouffé d'oxygène en Coupe de France avec quatre buts en deux matches et va devoir se montrer aussi efficace en championnat pour éviter de squatter le banc de touche régulièrement d'ici la fin de saison.