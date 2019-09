Officiel - Mercato : l'OM annonce la signature de Valentin Rongier

Le milieu de terrain du FC Nantes (24 ans) est le dernier renfort du mercato marseillais. Il s'est engagé pour cinq ans avec le club phocéen.

Arès Alvaro Gonzalez ( ) et Dario Benedetto (Boca Juniors), l' vient d'annoncer sa troisième recrue de l'été. Valentin Rongier, le milieu de terrain du FC , s'est engagé avec le club phocéen.

Les négociations ont été très compliquées avec le camp nantais et Marseille aurait pu repartir bredouille. Ce n'est que ce mardi que la situation s'est décantée.

Ainsi, l'OM va payer 13 M€ + 4 M€ de bonus, qui incluent 2 M€ liés à des qualifications européennes et 2M€ de « pénalité », le président nantais Waldemar Kita considérant que les dirigeants phocéens l'ont empêché de faire venir le remplaçant de Rongier, Adrien Trebel ( ), à cause des tractations tardives.

Plus d'équipes

En plus de ces sommes, il existe aussi un pourcentage sur la plus-value en cas de revente de 50 %, la somme étant plafonnée à 8 M€ selon les informations de l'Equipe.

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 24 ans désirait rejoindre l'OM depuis plusieurs jours. Il avait notamment demandé à Christian Gourcuff, l'entraîneur des Canaris, de ne pas le titulariser face à lors de la 4e journée, afin d'éviter une blessure qui aurait pu compromettre son transfert. Formé au FCN, il a disputé en tout 135 rencontres pour son club formateur (dix buts et treize passes décisives), où il était devenu capitaine.

Dans un entretien à France Football en novembre 2018 , Rongier n'avait pas caché son envie d'évoluer dans un club de plus haut-standing que Nantes. "J'aimerais bien voir de quoi je suis capable à un niveau au-dessus, pour me tester et savoir si je peux prétendre à jouer plus haut ou si je resterai un joueur de plutôt classique. Ça me permettra de voir un petit peu mieux mon avenir. "

L'arrivée de Valentin Rongier est liée au départ de Luiz Gustavo à Fenerbahçe. Après deux saisons à l'OM, le milieu de terrain brésilien a fait le choix de rejoindre la pour poursuivre sa carrière.