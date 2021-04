OM - Alvaro Gonzalez : "Continuer à travailler et à nous améliorer"

Buteur face au DFCO dimanche soir (2-0), le défenseur marseillais estime que la marge de progression de son équipe se situe sur le plan physique.

Battu par l'OGC Nice (3-0) avant la trêve internationale, l'Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du succès, dimanche soir. Face à un DFCO presque condamné à la descente en Ligue 2, le club phocéen s'est imposé sans forcer au stade Vélodrome grâce à des buts inscrits par ses défenseurs centraux, Paul Lirola et Alvaro Gonzalez (2-0).



Si les trois points ont été assurés, la performance marseillaise n'a pas été des plus séduisantes, qui plus est face à la lanterne rouge du championnat de France. Preuve en est, les deux buts ont été marqués sur phases arrêtées. Second buteur de la partie, Alvaro Gonzalez a reconnu que le contenu n'a pas forcément été à la hauteur.

"C'était un match difficile. Dijon a beaucoup fermé le jeu, derrière on avait besoin de sortir et de chercher les espaces. Mais on a eu des opportunités. Si on avait marqué un but plus tôt, le match aurait été un peu différent", a ainsi estimé le défenseur espagnol après la rencontre, estimant que le problème est physique.

"Il faut s'améliorer physiquement parce que nos entraînements sont différents"

"On a su convertir nos occasions en buts. On a changé beaucoup de choses, il faut s'améliorer physiquement parce que nos entraînements sont différents. Mais on travaille pour ça, et ce soir (dimanche), on a vu de bonnes choses" , a ensuite ajouté l'ancien joueur de Villarreal, qui entend désormais enchaîner les victoires.

"On a une semaine pour continuer à travailler et à nous améliorer avant d'aller à Montpellier (samedi à 21 heures), qui est aussi un match important", a-t-il terminé. De son côté, Jorge Sampaoli s'est confié sur les objectifs marseillais en cette fin de saison. "On doit progresser comme équipe. L'objectif, c'est de gagner et pour cela on doit mieux jouer. Il faut être capable d'avoir plus de volume en attaque, de mieux jouer et à partir de là on pourra avoir des objectifs au classement. Je veux mettre en place une philosophie de jeu pour être à la hauteur de l'histoire de ce club" , a expliqué l'entraîneur de l'OM face aux médias présents. Marseille est sixième de Ligue 1 avec 48 points.