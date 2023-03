OM : Alexis Sanchez les a tous charmés

Double buteur sur la pelouse du Stade de Reims dimanche soir, Alexis Sanchez a reçu les louanges de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Dimanche soir, Alexis Sanchez a, une nouvelle fois, démontré pourquoi il avait été recruté par l'Olympique de Marseille l'été dernier. Sur la pelouse du Stade de Reims, équipe avec une confiance totale et invaincue depuis 19 matches en championnat, l'international chilien a fait parler sa classe pour sortir son équipe d'un piège qui aurait pu leur faire perdre la deuxième place en Ligue 1. Tout d'abord par un splendide coup franc, comme à Monaco en décembre, quelques minutes après l'ouverture du score rémoise. Puis par un but plein de classe en suivant bien un long dégagement de Pau Lopez. Presque à lui tout seul, l'ancien Barcelonais a remis son équipe sur les rails et lui a même permis de prendre un avantage qui sera définitif.

Alexis Sanchez fait l'unanimité

Grâce à ce doublé, le troisième à l'extérieur cette saison, Sanchez permet à l'OM de conserver sa place de dauphin et de revenir à 7 points du PSG battu par Rennes plus tôt dans la journée. Une performance qui lui a valu les éloges de son entraîneur après la rencontre. "Il a fait ce qu’un leader doit faire, y compris dans le vestiaire à la mi-temps, on a de la chance de l’avoir. Je veux féliciter l’équipe parce qu’on a joué contre l’une des meilleures équipes de France", a lâché Igor Tudor, satisfait du rendement de son attaquant, qui totalise désormais 12 buts en Ligue 1, plus que jamais meilleur buteur olympien avec 16 réalisations toutes compétitions confondues.

L'ancien joueur d'Arsenal est également félicité par ses coéquipiers, notamment Jordan Veretout, qui était encore sin adversaire la saison dernière en Série A. "C'est un très grand attaquant qui est toujours là, toujours présent. Il a une très grande carrière, et encore ce soir il l'a démontré. Il encourage, même si je sais que parfois c'est difficile pour lui. Ce soir il nous met deux buts et on le remercie. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête là", a souligné l'international français.