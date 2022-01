OM : À quand le retour du vrai Milik ?

17 octobre 2021. Stade Vélodrome. Marseille-Lorient (4-1). En fin de match, Dimitri Payet glisse un caviar à Arkadiusz Milik qui, après avoir manqué les huit premières journées de Ligue 1 en raison d’une blessure au genou, débloque enfin son compteur. Depuis ? Plus rien en championnat, avec neuf matchs passés sans faire trembler les filets.

Quand Milik ne joue pas, l’OM gagne…

Dimanche dernier, à Lens, son entraîneur Jorge Sampaoli lui a même préféré Dimitri Payet en pointe, dans un rôle de faux N°9. Et au moment de faire rentrer un attaquant, il a donné sa chance à Cédric Bakambu, pas au Polonais. À raison, puisque le Congolais a marqué, et que l’OM a gagné (2-0). Tout comme face à Bordeaux (1-0) et Strasbourg (2-0), deux rencontres également manquées par l’ancien de Naples.

Une question se pose : Milik est-il le problème ? Avec une pointe comme lui, qui décroche moins que Payet et reste davantage dans la surface, le jeu marseillais est forcément impacté. Moins fluide, plus prévisible et tellement lent dans les transitions, alors que cette habituelle rapidité fait justement la force de l’OM version Sampaoli. Les matchs face à Reims (1-1) et Lille (1-1), avec le Polonais titulaire, en témoignent. Et ce ne sont pas ses huit buts en Coupe de France et Ligue Europa qui changeront quelque chose à ce constat.

Milik finira la saison à Marseille

La question de son départ s’est d’ailleurs posée cet hiver lorsque la Juve est venue aux renseignements, début janvier. L’OM n’a pas fermé la porte, tout comme l’entourage du buteur, mais ce dernier n’a finalement reçu aucune offre concrète. Ni de la Vieille Dame, ni d’une autre équipe. Milik finira donc la saison à Marseille, et il semble déterminé à regagner sa place au plus vite.

Sa présence à la Commanderie lundi pour s’entraîner, alors que le groupe disposait d’un jour de repos, a été fortement appréciée par le président Pablo Longoria et Sampaoli, avec qui le buteur s’est entretenu. Pour leur répéter sa motivation, son envie de retrouver le sens du but et surtout de ramener l’OM en Ligue des Champions. Dont acte. À Arkadiusz de redevenir le "vrai" Milik, désormais.