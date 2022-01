Mercato : Lyon a deux cibles pour remplacer Guimaraes

Bruno Guimaraes à Newcastle, c’est imminent. L’Olympique Lyonnais va perdre l’un de ses meilleurs joueurs, mais il va aussi empocher la coquette somme de 48 millions d’euros (dont huit de bonus, ndlr), à laquelle il faudra enlever les 20% de l'Athletico Paranaense. De l’argent frais qui servira à assainir les finances lyonnaises et à recruter un remplaçant.

Un ancien de Montpellier ciblé

Comme nous vous l’apprenions jeudi, Romain Faivre est tout proche de rejoindre l’OL pour environ 15 M€. Mais le Brestois, qui dispose d’un profil bien plus offensif que Guimaraes, n’a pas vocation à remplacer le Brésilien sur la pelouse. Un milieu de terrain central est donc recherché, avec deux pistes prioritaires.

Selon L’Équipe, l’OL suit Ellyes Skhiri, ancien Montpelliérain transféré à Cologne, qui dispute actuellement la CAN avec la Tunisie. Et un profil plus prometteur : Adem Zorgane, 22 ans et sous contrat avec Charleroi jusqu’en 2025, mais nos confrères parlent d’un dossier «très compliqué à mener».

Savanier, le rêve de Bosz

Un troisième joueur se trouve dans le viseur des Gones, et surtout de leur entraîneur Peter Bosz : Téji Savanier, étincelant avec Montpellier. Malheureusement pour l’OL, le MHSC ne lâchera pas son capitaine, qui pourrait prochainement prolonger son contrat de deux ans.

Clément Grenier, qui s’entraîne avec la réserve lyonnaise depuis plusieurs mois, ne sera pas non plus le remplaçant de Guimaraes. Dans tous les cas, l’OL ferait bien de se dépêcher, car le mercato fermera ses portes lundi soir, à 23h59…