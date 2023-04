Olympique de Marseille : Cengiz Ünder se prononce sur son avenir

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025, Ünder sera-t-il toujours au club l'été prochain ? Le Turc vient de livrer un précieux indice sur son avenir.

L'été dernier, Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille. Un changement qui n'a pas fait les affaires de Cengiz Ünder qui a eu du mal à s'adapter au style de jeu mis en place le coach croate.

Mais depuis la reprise de la Ligue 1, après la Coupe du monde 2022, Cengiz Ünder a su répondre aux attendes de Tudor et est désormais l'un des hommes forts de l'OM.

Avant le choc face à l'Olympique Lyonnais, ce dimanche soir, l'international turc a accordé un long entretien à nos confrères de La Provence.

Ünder s'entend bien avec Tudor

Il revient tout d'abord sur ses difficultés en début de saison : « C'était un nouvel entraîneur, avec un nouveau système, une nouvelle philosophie, avec du un contre un. Je me fatiguais très vite, il a fallu que je travaille physiquement. Avant, avec Jorge Sampaoli, je restais sur le côté droit. Là, je participe offensivement et défensivement, je suis plus impliqué dans le pressing. Je me suis posé des questions au début, je me demandais si j'allais y arriver. Mais je me suis aperçu que c'était faisable en travaillant, que je pouvais évoluer dans mon jeu. Je suis content de satisfaire les attentes du coach Tudor. »

« Nos rapports avec Igor Tudor sont bons. Il m'apprécie, la preuve c'est qu'il me fait jouer. Je joue donc je suis bien, je suis content de répondre aux attentes. Tout va bien », ajoute l'ancien joueur de la Roma.

Ünder veut rester à l'OM

Malgré les moments difficiles du début de saison, Cengiz Ünder explique qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter l'OM lors du mercato d'hiver : « Ça ne m'a pas effleuré l'esprit. J'ai lu ici et là que des rumeurs évoquaient mon transfert, mais je n'y ai jamais pensé. Je considérais que j'avais fait une très bonne première saison et que je ne voulais pas partir comme ça. Je me suis bien adapté à Marseille, je me sens bien ici. J'en ai discuté avec mon manager et à aucun moment je n'ai souhaité partir dans un autre club. »

Et concernant le mercato estival qui approche à grands pas, Cengiz Ünder n'envisage pas du tout un départ : « J'ai lu ça, mais franchement, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un sujet. Je suis bien ici, j'ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des champions et de rester à Marseille. Je suis un élément important de l'équipe, je veux continuer à l'OM. Mon seul objectif pour cet été, c'est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n'est pas envisageable. »