Lyon - Marseille : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lyon - Marseille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est l'une des plus fortes rivalités du championnat de France ces dernières années. Quand Lyon et Marseille s'affrontent pour la suprématie des Olympiques, cela fait forcément des étincelles.

Marseille veut rester dauphin

Surtout quand les deux formations sont lancées pleine balle dans la course à l'Europe. Rarement ejecté du podium cette saison, l'OM d'Igor Tudor vient tout juste de récupérer la deuxième place derrière Paris et compte bien s'y accrocher pour goûter à nouveau à la Ligue des champions la saison prochaine. D'autant que Lens et Monaco, qui s'affrontent ce samedi soir, ne sont pas bien loin.

Revigorés par leur succès probant à la maison contre Troyes, les Phocéens, plus à l'aise à l'extérieur, espèrent s'imposer dans le Rhône pour la première fois depuis novembre 2007, rien que ça.

Lyon pour y croire encore

Oui mais voilà, alors que l'on croyait leur saison perdue après l'élimination en coupe, les Gones se sont repris à croire à l'Europe. Sur une série de trois victoires consécutives, les voilà à cinq points de Lille, cinquième, et d'un billet pour la prochaine Conference League.

Face à un adversaire qu'ils ont l'habitude de tourmenter ces dernières années, Alexandre Lacazette et consorts veulent donc s'offrir le droit de continuer à rêver, tout en sachant que le moindre faux pas peut définitivement éteindre leurs espoirs. Voilà qui promet du grand spectacle !

Horaire et lieu du match Lyon - Marseille

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 20h45 heure française

Sur quelle chaîne TV voir Lyon - Marseille ?

Lyon-Marseille

Ligue 1

Dimanche 23 avril

20h45 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Lyon et de Marseille

Lyon : NVDVV

Marseille : NVNNV

Les équipes probables

XI de départ de l'OL : Lopes - Diomandé, Lukeba, Lovren, Tagliafico- Tolisso, Caqueret, Lepenant - Cherki, Lacazette, Jeffinho.

XI de départ de l'OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac- Kaboré, Veretout, Rongier, Clauss - Ünder, Sanchez, Vitinha.