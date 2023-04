Olympico – La compo de l'OM face à Lyon : Tudor change ses plans en attaque

Tactique, onze de départ, remplaçants, joueurs absents : découvrez la composition de l'OM face à Lyon.

En cette fin de championnat, l'OM est à la lutte avec le RC Lens pour la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Samedi soir, Lens a écrasé Monaco 3-0 et compte désormais 66 points, soit deux de plus que l'OM.

L'OM devra donc s'imposer ce dimanche soir sur le terrain de l'OL pour reprendre son fauteuil de dauphin derrière le PSG, qui caracole en tête du classement.

L'OM privé de quatre joueurs

Pour cela, Igor Tudor, le coach de l'OM, dispose d'un groupe pratiquement au complet puisque seulement quatre Marseillais manqueront à l'appel pour cet Olympico : Amine Harit, Azzedine Ounahi, Dimitri Payet et Nuno Tavares.

Après la victoire 3-1 contre Troyes le week-end dernier, Igor Tudor a réfléchi à l'idée de reconduire le même onze de départ. Mais Vitinha, auteur d'un doublé contre l'ESTAC, a été victime de petits pépins physiques cette semaine.

Igor Tudor pourrait donc reléguer le Portugais sur le banc des remplaçants et remanier son attaque. Pour remplacer Vitinha, Igor Tudor a deux possibilités : Ruslan Malinovskyi et Mattéo Guendouzi. Le premier a un profil plus offensif et tient la corde puisque Guendouzi est en perte de vitesse ces dernières semaines.

Concernant la défense, Igor Tudor devrait sans surprise reconduire sa défense à trois. L'habituel trio Memba – Gigot – Kolasinac devrait ainsi être titularisé.

Dans les couloirs, Issa Kaboré pourrait enchaîner une deuxième titularisation en tant que piston droit. Le couloir gauche sera occupé par Jonathan Clauss puisque Nuno Tavares est absent.

L'équipe probable de l'OM contre l'OL

Le onze de départ probable de l'OM : P. Lopez – C. Mbemba, Gigot, Kolasinac – I. Kaboré, V. Rongier (cap.), Veretout, Clauss – Ünder, A. Sanchez, Malinovskyi. Les remplaçants de l'OM (à choisir parmi) : Blanco (g.), Ngapandouetnbu (g.), Bailly, Balerdi, Elmaz, Guendouzi, Mughe, Vitinha. Les principaux absents de l'OM : Harit, Ounahi, Payet, N. Tavares (tous blessés).