Olympiakos adresse un message à El Kaabi après sa grave blessure

Le club grec de l'Olympiakos a exprimé son soutien total à son attaquant marocain Ayoub El Kaabi, après la grave blessure qu'il a subie lors de la rencontre face au Volos, ce samedi soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat grec.

El Kaabi a été victime d'une blessure terrible juste avant la fin de la première mi-temps, après s'être élancé vers le ballon et avoir réussi à le toucher avant l'arrivée du gardien du Volos, Marios Siampanis. Ce dernier est toutefois retombé de tout son poids sur la jambe de l'attaquant marocain, qui s'est violemment tordue sous la force du choc.

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El Kaabi s'est effondré au sol, plongeant les joueurs et les supporters dans une grande stupeur, avant l'intervention du staff médical pour lui porter secours. L'attaquant marocain a dû quitter le terrain sur une civière, sous les applaudissements du public, Armando Gonzalez le remplaçant.

L'arbitre a accordé un penalty en faveur de l'Olympiakos à la suite de cette intervention, et Jota Silva s'est chargé de le convertir avec succès, avant de célébrer le but de manière émouvante en le dédiant à El Kaabi, une scène qui a reflété l'émotion suscitée par la blessure du joueur.

Après avoir quitté le terrain, El Kaabi a été directement transporté à l'hôpital afin de passer les examens médicaux nécessaires pour déterminer la nature de sa blessure et sa gravité.

De son côté, l'Olympiakos a adressé un message de soutien à son attaquant via ses comptes officiels, dans lequel il a écrit : « Ayoub, en ce moment difficile, toute la famille de l'Olympiakos est à tes côtés de tout cœur. Ta force, ta passion et ton esprit combatif nous ont inspirés à de nombreuses reprises. C'est désormais à notre tour de te rendre toute cette force. »

Et de poursuivre : « Reste fort, Ayoub El Kaabi. Nous serons avec toi à chaque étape du chemin, jusqu'à ce que nous te voyions revenir là où est ta place. Nous te souhaitons un prompt rétablissement. »

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