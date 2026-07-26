L'Espagnol Dani Olmo, joueur du FC Barcelone, s'est exprimé sur l'agression dont il a été victime après la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, de la part de l'ancien défenseur international argentin Roberto Ayala, qui fait actuellement partie du staff technique de la sélection argentine.

La pelouse du stade de la finale de la Coupe du monde 2026 s'est transformée en scène de chaos et d'affrontements après la victoire de l'Espagne sur l'Argentine (1-0), et le protagoniste de l'une des séquences les plus polémiques a été Roberto Ayala, adjoint du sélectionneur Lionel Scaloni, avec son altercation avec Olmo.

Dans un entretien accordé au journal « Diari de Terrassa », Olmo a vivement critiqué Ayala pour avoir tenté de justifier ses actes, davantage que pour ces actes eux-mêmes.

Olmo a déclaré, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Celui qui prétend éprouver du remords, puis justifie un coup de poing en le présentant comme une réaction, n'éprouve peut-être aucun remords, car il ment. Je ne lui ai rien dit, je n'ai donc pas besoin de ses excuses. »

Il a ajouté : « Ce qui nous définit vraiment, ce n'est pas l'erreur en elle-même, mais le courage de la reconnaître. »

Dans le même ordre d'idées, Dani Olmo a affirmé qu'au-delà de la réussite que représente le sacre mondial, il ressent un sentiment particulier.

Il a poursuivi : « Quand mes enfants, ma famille, de nombreux supporters et les habitants de Terrassa regardent le match, je veux qu'ils soient fiers de la manière dont nous avons rivalisé, dont nous avons gagné et, avant tout, de notre comportement. Car l'importance du football signifie qu'en tant que joueurs, nous sommes des exemples pour les enfants et les nouvelles générations, et cela comporte une grande responsabilité. Mais Dieu merci, c'est bien ce qu'ils ont vu, et que nous sommes champions du monde après tous ces efforts. »

Olmo avait fait des déclarations aux médias il y a quelques jours pour justifier sa position, affirmant : « Nous devons mettre un terme à cette affaire et en rester là. C'est pour cela que je dis que j'assume ma responsabilité, car ce n'était qu'une simple poussée, rien de plus. Ce n'était pas un coup de poing comme ils le prétendent. C'était juste une poussée, rien de plus, et l'affaire s'est arrêtée là. »

Par ailleurs, l'ancien défenseur a prétendu que sa réaction découlait d'un commentaire formulé par Dani Olmo, déclarant : « C'était une réaction à quelque chose qu'il a dit, rien de plus. C'est pour cela que je m'excuserai auprès de lui personnellement. Je n'en ai pas l'occasion pour le moment, mais ce n'est pas grave, ce qui est arrivé est arrivé. Cela s'est produit des milliers de fois. »