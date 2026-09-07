Le match disputé par Fermin Lopez, la vedette du Barça, face à Valence a confirmé sans le moindre doute son entame de saison époustouflante.

Après le doublé qu'il a inscrit face à Elche et son but dans les filets de l'Athletic Bilbao, le joueur a explosé sur la pelouse de Mestalla en marquant un but et en délivrant deux passes décisives, en plus d'une autre passe décisive sur le but refusé à Lamine Yamal et d'une frappe qui a heurté le poteau après de superbes séquences de dribbles individuels.

Fermin a participé à quasiment toutes les actions dangereuses créées par le Barça, démontrant qu'il a entamé la saison avec une grande détermination pour devenir un élément indispensable dans le onze de l'entraîneur Hansi Flick, lui qui a été sacré homme du match face à Valence.

Selon le quotidien espagnol « As », Fermin a porté son total à trois titularisations, après avoir figuré sur le banc des remplaçants face au Rayo Vallecano, réalisant une performance remarquable en devançant actuellement Dani Olmo dans la lutte pour occuper le poste de meneur de jeu.

Grâce à ses prestations solides, il rend désormais très difficile pour l'entraîneur Hansi Flick de l'écarter du onze, tant il serait inacceptable de se passer de lui au vu de son niveau actuel, même si Dani Olmo a lui aussi affiché une grande qualité en délivrant deux passes décisives en seulement dix minutes.

Disposer des deux joueurs constitue une véritable aubaine pour Flick, car la forte concurrence entre eux profitera au Barça.

Cette entame époustouflante révèle une histoire personnelle vécue par le joueur, Fermin ayant traversé un été extrêmement compliqué après avoir été écarté de la Coupe du monde en raison d'une blessure contractée à la fin de la saison dernière, une fois le titre de Liga acquis.

Fermin a déclaré : « J'ai vécu une période très difficile, et je ne pouvais pas regarder les premiers matchs à cause de la douleur que je ressentais. »

Le joueur a fourni un immense effort durant l'été, pour entamer la saison actuelle avec une grande passion et un niveau exceptionnel.

Les manifestations du talent de Fermin vont au-delà de son intensité et de sa capacité à percer et à marquer, puisqu'il se distingue comme un meneur de jeu de premier plan, avec une amélioration notable dans la dernière passe, en plus d'une entente particulière et d'une alchimie évidente qui le lient à Lamine Yamal sur le terrain.



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