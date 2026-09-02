Dani Olmo, la star du Barcelone, a adressé un message fort concernant l'affaire Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui n'a pas réussi à réaliser son rêve de jouer pour le Barça.

Le journal « Sport » a rapporté qu'Olmo avait été interrogé ce mercredi, lors de la cérémonie d'hommage organisée en son honneur à Terrassa, après son sacre de champion du monde avec l'Espagne, sur la manière dont l'Atlético a géré le cas d'Alvarez.

La question était liée à la propre expérience d'Olmo, qui avait quitté Leipzig, bien que son contrat avec le club fût toujours en cours, afin de réaliser son rêve de jouer à Barcelone.

L'international espagnol a été interrogé sur le point de savoir s'il comprenait la position de l'Atlético, après que Julian avait lui aussi exprimé son désir de changer de club, mais s'était finalement retrouvé dans l'incapacité de le faire.

Dani Olmo n'a pas hésité à prendre une position claire, déclarant : « Je ne comprends pas cela. Au bout du compte, nous avons tous nos rêves, et Julian Alvarez avait le sien. »

Il a poursuivi : « Alvarez s'est battu pour lui et n'a pas pu le réaliser. Ce n'est pas grave, la vie continue. »

Les propos de l'international espagnol constituent une nouvelle critique adressée à l'Atlético Madrid, au cœur de la controverse qui entoure la situation de Julian Alvarez, Olmo estimant que l'attaquant avait le droit de chercher à réaliser son rêve, laissant entendre qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont le club madrilène a traité le désir d'Alvarez de quitter le stade Metropolitano.

Olmo a également été interrogé sur la décision de Joan Laporta, le président de Barcelone, de ne pas organiser la cérémonie d'hommage qui était prévue pour ses joueurs sacrés champions du monde.

Le joueur a déclaré : « Nous avons compris et respecté que Barcelone ait estimé que le moment n'était pas approprié pour organiser la cérémonie d'hommage. Nous savons que le club nous apprécie beaucoup. »

Il a conclu : « La Coupe du monde appartient désormais au passé. Maintenant, nous cherchons à remporter la Ligue des champions. »

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