Oliver avait mis en garde le Bayern contre l'enfer du Bernabéu : « C'est plus difficile que Barcelone ! »

La légende allemande des gardiens, Oliver Kahn, a évoqué ses souvenirs terrifiants au stade Santiago Bernabéu, adressant un message sans concession aux joueurs du Bayern Munich avant leur affrontement très attendu contre le Real Madrid, mardi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Dans une interview accordée au quotidien allemand « Süddeutsche Zeitung », le gardien historique du géant bavarois a décrit l'ambiance dans l'antre du club royal comme une expérience exceptionnelle, surpassant celle de n'importe quel autre stade au monde, affirmant que « les 90 minutes au Bernabéu sont plus épuisantes qu'ailleurs ».

Kahn a également établi une comparaison frappante entre les deux géants espagnols, déclarant : « Les supporters madrilènes sont bien plus intenses que ceux de Barcelone ; on a l’impression que tout vous tire vers le bas et tente de vous écraser… L’ambiance y est effrayante et intimidante, et maintenant, avec le nouveau toit du stade, ce sentiment est encore plus net et intense. »

Kahn a également mis en garde l'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany contre le risque de sous-estimer les difficultés récentes du Real, soulignant que la force des Merengues réside dans leur capacité à remonter la pente.

Il a ajouté : « Le Real Madrid a traversé une période de turbulences, avec un changement d’entraîneur et des critiques, puis soudainement, ils ont battu Manchester City. C’est là qu’ils ont compris qu’ils pouvaient renverser la saison… C’est précisément ce qui rend le Real Madrid extrêmement dangereux. »

Rappelons que le géant allemand faisait partie de la première équipe du Bayern Munich qui a infligé une défaite au Real Madrid au Bernabéu en 2000 sur le score de 4-2, un match qui a marqué le début d’une rivalité historique entre les Galactiques et le géant allemand.