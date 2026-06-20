Michael Olise, ailier du Bayern Munich et de l’équipe de France, a récemment brisé son image de joueur discret pour livrer une rare interview à L’Équipe. Il y expose sa vision du football, se définissant comme « un créateur, non un artiste », et estimant que le jeu doit être « visuellement époustouflant » pour combler les supporters.

Dans une interview accordée samedi au journal français « L'Équipe », deux jours avant le deuxième match de la France contre l'Irak lors de la Coupe du monde 2026, l'ailier bavarois, connu pour sa discrétion, a saisi l'occasion pour évoquer sa relation avec le football et répondre aux récentes déclarations de Kylian Mbappé à son sujet.

Le joueur de 24 ans a expliqué : « Je pense que le football peut être un art. Mais personnellement, je me vois comme quelqu’un de créatif, pas comme un artiste. Cela dit, oui, j’aime que le football soit beau, pour les supporters et pour ceux qui le regardent à la télévision et veulent passer un bon moment. »

Il a ajouté : « Je pense que le football est un sport formidable, et qu’il doit donc aussi être visuellement époustouflant », exprimant ainsi la vision d’un joueur qui marie un talent exceptionnel à une conscience aiguë de l’esthétique du jeu.

Avec 7 buts en 18 sélections, l’attaquant a également expliqué ce qui l’anime sur le terrain, rappelant que la beauté du jeu ne se limite pas à l’attaque.

« Un tacle peut être un geste fluide et magnifique. S’il est fluide, comment pourrait-on dire qu’il n’est pas beau ? Je pense simplement que les attaquants maîtrisent l’attaque, et les défenseurs maîtrisent la défense. Assister à une belle défense est tout aussi époustouflant. »

Avec humilité, il précise : « Pour moi, le tacle n’est pas un geste naturel, même si je le maîtrise bien. Je pense avoir progressé depuis que je joue à haut niveau. C’est une part du jeu, et j’ai donc amélioré cet aspect. »

Dans le même ordre d’idées, Oulissi a réagi aux propos de Kylian Mbappé, le capitaine de l’équipe de France, qui l’avait qualifié, lors d’une précédente interview où il présentait la sélection des 25 Bleus pour la Coupe du monde, de « joueur d’aujourd’hui et de demain ».

Avec une modestie remarquable, Oulissi a déclaré : « Ah, c’est un grand compliment. C’est agréable à entendre, surtout venant de Kylian. Quand cela vient d’une personne avec laquelle on joue, qu’on respecte et qui a accompli tant de choses dans le monde du football, je pense que c’est toujours agréable d’entendre ce genre de propos. »

Avant de nuancer aussitôt : « Pour l’instant, je suis surtout un joueur du présent. Si je continue à travailler dur et à rester humble, j’espère devenir un joueur de l’avenir. »