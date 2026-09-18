Le Français Michael Olise, ailier du Bayern Munich, a exprimé son vif agacement face au comportement violent de ses adversaires en championnat d'Allemagne, en particulier lors de la rencontre contre Schalke, qui s'est soldée par un match nul et vierge.

Avant d'affronter l'Union Berlin, l'une des équipes les plus robustes physiquement du championnat, ce vendredi, le joueur français ne cache plus son mécontentement et s'est plaint publiquement de ne pas bénéficier d'une protection suffisante de la part des arbitres.

Malgré ses buts réguliers et sa bonne forme physique persistante, puisqu'il a déjà marqué 5 buts cette saison avec le Bayern Munich, Olise exprime une frustration croissante en raison de la manière dont le traitent les joueurs adverses depuis le début de la saison.

Lors des six matches disputés par le Bayern Munich toutes compétitions confondues, l'international français s'est adressé à l'arbitre à plus d'une reprise, lui demandant d'intervenir davantage, dans une expression claire de son exaspération face aux interventions qu'il juge trop violentes de la part des défenseurs adverses.

Le journal L'Équipe a rapporté la déclaration d'Olise, qui a dit : « Je vais finir par me faire massacrer », en référence à son inquiétude quant à la persistance des interventions musclées dont il fait l'objet.

La plainte de l'ailier du Bayern intervient alors qu'il est confronté en permanence à un style défensif reposant sur des duels physiques intenses, estimant que les arbitres n'interviennent pas suffisamment pour le protéger de ces interventions.

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