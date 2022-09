OL : Vincent Ponsot met la pression sur Peter Bosz

Le directeur du football de l'Olympique Lyonnais a placé son entraîneur face à ses responsabilité et a mis au clair bon nombre de dossiers.

Peter Bosz est dans l'oeil du cyclone. Avec deux défaites consécutives, l'entraîneur de l'OL doit redresser la barre au plus vite sous peine de voir son poste être menacé. Certes, Lyon est cinquième de Ligue 1 mais le calendrier va se durcir et l'OL va enchaîner des matches face à Paris et Lens dans lesquels il ne sera pas facile de ramener des points. Dans une interview accordée à Olympique et Lyonnais, Vincent Ponsot, directeur du football de l'OL, a placé Peter Bosz face à ses reponsabilités et ne promet pas d'être aussi patient que la saison dernière.

"Peter a des objectifs à remplir"

"Les critiques, on les entend, on peut les comprendre. Après nous, on est plus sur des démarches moyen-long terme (...) La saison dernière n’a pas été bonne et on a décidé, parce qu’on a fait une analyse, de maintenir Peter (Bosz) en place. Et on a été convaincus de notre choix. Par contre, bien évidemment, il y a une exigence de résultats. On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on a changé en accord avec lui plein de choses, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats. Mais on ne fonctionne pas en disant que si dimanche, il se passe quelque chose, on va prendre telle décision", a expliqué Vincent Ponsot.

"Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. L’exigence, on l’a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il est tout à fait conscient de cette situation et qu’on attendra pas le mois de février ou le mois de mars", a ajouté le directeur du football de l'OL.

"On n'a pas réussi à réduire l'effectif"

Le dirigeant rhodanien a fait le point sur son mercato estival, regrettant de ne pas avoir assez dégraisser : "Le point le moins positif est qu’il fallait réduire l’effectif parce qu’on ne joue pas de coupe d’Europe et par rapport à ce qu’on souhaitait faire, on n'a clairement pas réussi. Sur certains joueurs, on était en recherche de porte de sortie mais on n’a pas trouvé. Les cas sont différents avec des joueurs qui voulaient partir et avec qui on a travaillé main dans la main".

"Je pense à Houssem (Aouar) où ça s’est fait d’un commun accord. Il a besoin d’un autre projet et on a cherché ensemble. Ça ne s’est pas fait pour diverses raisons parce qu’il y a eu des candidats. Une fois, c’était lui qui ne se mettait pas d’accord, une fois c’était nous. On n’a jamais eu la connexion en même temps. Pour les autres joueurs, ils ne voulaient pas partir et on n’a pas trouvé de notre côté", a ajouté Vincent Ponsot.

Le directeur du football de l'OL n'est pas contre une prolongation de contrat d'Aouar et Dembélé dont les contrats finissent l'été prochain : "C’est une décision qui est ouverte. Houssem (Aouar) est un joueur formé au club et on a beaucoup de respect pour ces joueurs. C’est en effet un sujet ouvert avec lui mais il ne reste pas fermé ni dans un sens ni dans l’autre. On est ouvert comme on l’est avec Moussa (Dembélé)".