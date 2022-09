OL : Peter Bosz sur un siège éjectable ?

Après une première année décevante, Peter Bosz a redressé la barre en début de saison, mais l'OL semble retomber dans ses travers.

Parti en boulet de canon en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers. Après une saison décevante lors de laquelle les Gones n'ont pas réussi à se qualifier pour la moindre Coupe d'Europe, Peter Bosz a tout de même été confirmé dans l'exercice de ses fonctions. Mais pour tenir sur la durée, le Néerlandais va devoir réaliser une bien meilleure saison que la dernière.

Un crédit déjà bien entamé

La sauce semblait enfin prendre à Lyon en ce début de saison avec un très bon début d'exercice. Mais cette semaine, l'Olympique Lyonnais a déraillé. Alors que le club rhodanien pouvait recoller en tête du championnat en cas de victoire face à Lorient, il s'est effondré. Et ce dimanche face à l'AS Monaco, Lyon a de nouveau chuté.

Monaco - Lyon (2-1), Monaco frappe un gros coup

Avec deux défaites en une semaine, l'Olympique Lyonnais va vite devoir se ressaisir. Pour le moment, l'OL est cinquième et ne compte pas un retard définitif sur l'OM et le PSG, co-leaders du championnat. Néanmoins, Lyon a eu un calendrier très favorable en septembre et va commencer à jouer contre ses concurrents directs dans les prochaines semaines avec notamment un choc à venir dimanche prochain contre le Paris Saint-Germain, avant de se déplacer à Lens et de recevoir Toulouse.

Bosz ne se sent pas sous pression

La situation pourrait donc devenir complexe pour Peter Bosz si l'Olympique Lyonnais venait à perdre les prochains matches, ce qui n'est pas à exclure au vu de l'état de forme du PSG et du RC Lens. Pourtant, après la défaite face à Monaco au micro de Prime Vidéo, le Néerlandais, irrité, a refusé de se croire menacé : "Si je suis sous pression ? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression ? Expliquez-moi [...] Je sais qu'on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver [...] on ne l'a pas vu au score, mais je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui".

Outre les résultats de cette saison et le bilan négatif de la saison dernière, ce sont certains choix de Peter Bosz qui peuvent jouer contre lui dans les semaines à venir et sceller son avenir au sein de l'Olympique Lyonnais. La gestion du cas Cherki, la pépite du centre de formation rhodanien, pose question. Le jeune ailier est condamné à se contenter de quelques miettes par-ci, par-là. Le repositionnement de Thiago Mendes en défense central pose également question.

Le Brésilien étant sur courant alternatif à ce poste. Enfin, le Néerlandais qui a évoqué la possibilité d'aligner un duo Lacazette-Dembélé qui aurait de l'allure n'a jamais sauté le pas. Peter Bosz a déjà épuisé une partie de son crédit l'an dernier et si Jean-Michel Aulas s'est montré positif et optimiste après la défaite contre Monaco, le vent peut vite tourner dans le Rhône. Certes, les deux dernières défaites ne condamnent pas Peter Bosz mais s'il venait à enchaîner quatre ou cinq défaites consécutives, nul doute que son avenir sera remis en question du côté de Lyon.