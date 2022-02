OL, Tanguy Ndombélé : "C'est un risque de revenir"

Prometteur à Amiens, étincelant à Lyon, Tanguy Ndombélé a alterné le chaud et le froid à Tottenham. Inconstant, l'international français n'a jamais su trouver une place de choix chez les Spurs, ne justifiant que trop rarement l'investissement réalisé par le club anglais. Après trois saisons passées Outre-Manche, le voilà de retour en France, lui qui a été prêté à l'OL.

Ndombélé n'est plus le même joueur

Arrivé pour remplacer numériquement Bruno Guimaraes, transféré à Newcastle en fin de mercato, le Français a été présenté à la presse ce mercredi, au lendemain de la victoire des Gones face à l'Olympique de Marseille (2-1). Tanguy Ndombélé s'est dit heureux de revenir sur ses terres, estimant avoir progressé à Tottenham malgré une expérience contrastée.

"Je suis parti par la grande porte et c'est un risque de revenir. J'ai pris ce risque. Je pense être un meilleur joueur que quand je suis parti. J'ai appris en Angleterre même si cela ne s'est pas bien passé. Je suis meilleur physiquement et mentalement", a d'abord expliqué le joueur de 25 ans, apparu à 16 reprises avec les Spurs toutes compétitions confondues cette saison.

Une option d'achat particulièrement élevée...

Le nouveau renfort de l'OL s'est aussi dit prêt à aider le club à atteindre ses objectifs. Si le temps lui est compté, il espère que ce deal fera le jeu des différentes parties concernées. "J'ai trois mois et demi avant la fin de saison et Lyon c'est pas mal pour moi (...) On peut dire que ce sera une mission éclair. J'espère que cela va bien se passer. J'espère que l'on sera en Europe et que je vais performer. Tout le monde sera gagnant", a-t-il confié, déterminé.

Pour rappel, Tanguy Ndombélé est prêté avec une option d’achat non obligatoire de 65 millions d’euros, jusqu’à la fin de la saison. Une somme très élevée, que les finances actuelles de l'Olympique Lyonnais ne semblent pas pouvoir assumer...