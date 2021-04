OL - Rudi Garcia : "Se concentrer uniquement sur nous"

L'OL, solide quatrième, a facilement disposé du SCO d'Angers dimanche soir (3-0), mais n'a plus son destin entre les mains en cette fin de saison.

Au terme d'une prestation solide, l'Olympique Lyonnais s'est largement imposé, dimanche soir, face au SCO d'Angers (3-0), en clôture de la 32ème journée de Ligue 1. Les buts ont été inscrits par les deux hommes forts de la saison, à savoir Memphis Depay, qui s'est offert un doublé, et Lucas Paqueta, buteur et passeur face aux Angevins.

Grâce à ce succès, l'OL reste en bonne position derrière les trois équipes de tête. Avec 64 points au compteur, Lyon n'est qu'à un point de l'AS Monaco, troisième, et à deux points du Paris Saint-Germain, dauphin du LOSC (69 points). Selon son entraîneur Rudi Garcia, l'OL n'a tout simplement rien à perdre en cette fin de saison.

"Tout m'a plu. C'était le match qu'on attendait"

"On est quatrièmes, donc on peut avoir peur de quoi ? De rien. Il faut se lâcher, se concentrer sur nous, et être en capacité de gagner à Nantes (dimanche). Parce qu'après, il y aura Lille (le 25 avril) et Monaco (le 2 mai), donc il faut arriver avant ces confrontations en ayant fait le plein. Monaco a scoré aussi trois fois (contre Dijon, 3-0). Ça peut se jouer à un but. On verra bien, mais c'est pour ça qu'il faut être bons dans tous les domaines", a lâché le technicien français en conférence de presse d'après-match.

"En tout cas, il ne faut pas que ça nous mette la pression. Il faut se concentrer uniquement sur nous. Et à partir du moment où on gagne les matches, qu'on joue avant ou après, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de motivation en plus. Après, il faut savoir mettre la pression. On a eu les occasions d'être premiers, à Reims (1-1, le 12 mars) ou contre PSG (2-4 le 21 mars), et finalement on ne les a pas saisies" , s'est ensuite souvenu l'ancien coach du LOSC et de l'OM, qui a apprécié le match livré par ses joueurs.

"Tout m'a plu. C'était le match qu'on attendait. On a été bien, on a pris des risques aussi. On avait décidé d'en prendre pour marquer. C'est bien d'avoir marqué sur phase arrêtée et dans le jeu. On aurait même pu mettre plus de buts si ça ne s'était parfois pas joué à quelques centimètres" , s'est félicité Rudi Garcia face aux médias.