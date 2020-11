OL - Rudi Garcia : "Le rouge tue le match"

L'entraîneur de l'OL a estimé sévère le carton rouge reçu par son défenseur Marcelo, alors que celui-ci a grandement limité son équipe face à Lille.

Une semaine après avoir humilié (4-1), l'Olympique Lyonnais a été contraint de partager les points, dimanche soir, sur la pelouse du LOSC (1-1). Réduits à 10 en seconde période suite au carton rouge reçu par Marcelo, les Lyonnais sont parvenus à préserver le point du match nul. Déjà ça de pris pour Rudi Garcia.

"Quand on ne peut pas gagner, c'est bien de savoir ne pas perdre"

"C'est un bon résultat, en raison des circonstances. On ne gagne pas le match car on ne marque pas les premiers notamment sur l'occasion de Toko Ekambi. est une équipe de niveau . C'est une équipe qui se connaît très très bien. Malgré cela, on est venus et on a joué jusqu'à l'expulsion (de Marcelo, à la 50e). Alors, il a fallu montrer un autre visage et ne pas laisser d'espaces. On n'a pas trop existé dans la dernière demi-heure. Quand on ne peut pas gagner, c'est bien de savoir ne pas perdre", a ainsi expliqué l'entraîneur de l'OL au micro de Téléfoot. Néanmoins, l'ancien du LOSC trouve cette exclusion sévère, et plus précisément le premier carton jaune reçu.

"Le regret, c'est le carton jaune qu'il prend au bout de trois minutes. Pour être ''corporate'', on dira que c'est un carton jaune très sévère. On n'a pas subi d'occasions. Je souligne la performance des entrants car ce n'est pas facile de rentrer dans ce genre de match. On a été bons dans le placement, on ne s'est pas fait éliminer et on a bien protégé notre but. C'est aussi un visage qu'il faut savoir montrer mais on s'en serait bien passé. Mais le rouge tue le match. La double peine, c'est qu'on a joué à dix tout une mi-temps et qu'on n'aura pas Marcelo dans le derby", a ensuite regretté le technicien français. Avec ce point du match nul, a donc évité la triple peine dans le Nord.