OL, Rudi Garcia : "Le football français va perdre beaucoup de ses meilleurs joueurs"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a dressé un constat alarmant concernant le football français et sa position lors du prochain mercato.

La est l'un des rares championnats européens à ne pas avoir repris. Parmi les championnats majeurs, on peut même dire que c'est le seul. Et forcément les conséquences économiques et le manque à gagner de la fin de saison tronquée en va se ressentir dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir même les prochaines années pour les plus pessimistes. Les clubs vont devoir combler l'absence de recettes et cela passera forcément par la vente de certains actifs.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia a dressé un constat alarmant pour les clubs français concernant le mercato estival. En raison de l'absence de reprise de la , l'entraîneur de s'attend à un exode massif des meilleurs joueurs évoluant en Ligue 1 pour des raisons économiques : "Tous les autres championnats ont repris sauf le français. Cela veut dire que nous avons pris cette décision trop tôt. Nous aurions dû attendre de voir ce que les autres faisaient. Il fallait plus de dialogue entre les Ligues et l'UEFA. Chez nous, le problème sera économique".

"50% de chances de nous qualifier contre la "

L'article continue ci-dessous

"On a perdu beaucoup de millions et ce que tout le monde va faire, sauf peut-être le PSG, sera de trouver ces millions. Ils vont devoir vendre les meilleurs joueurs. Dès que le mercato va ouvrir, on va perdre beaucoup de joueurs et nous allons encore plus nous affaiblir. La chose incroyable, c'est que tous les pays ont continué leur saison à huis clos, alors que nous, on a décidé de l'interrompre puis la reprendre avec 5.000 spectateurs en finale de la . Vous savez me dire pourquoi ?", a ajouté l'entraîneur français.

Plus d'équipes

Rudi Garcia est conscient que ce ne sera pas simple de passer la Juventus mais y croit : "Ce serait un exploit, mais on défendra notre score de l'aller. Nous n'allons pas défendre pendant tout le match, on va devoir tout faire pour marquer. Si on y parvient, ce sera compliqué de nous éliminer (...) Nous sommes outsiders et la Juve est la grande favorite, car elle est construite pour remporter la C1, notamment depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais nous avons 50% de chances de nous qualifier."

"Disputer 120 minutes contre l'attaque du PSG sans prendre un but, c'est un bon signe. Et nous n'avons pas passé tout notre temps dans la surface. Nous avons eu la même possession de balle, on a fait plus de tirs qu'eux. On a juste manqué de rythme. Une défense à trois contre la Juventus ? Nous avons utilisé ce schéma à l'aller et contre le PSG. Ce n'est pas un hasard si tous les poursuivants de la Juve ont décidé de l'adopter", a conclu le technicien de l'OL.