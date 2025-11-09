OL - PSG : la célébration provocante de Gonçalo Ramos fait polémique

Gonçalo Ramos a provoqué la colère des supporters lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium lors de la victoire du PSG (2-3). Après le but victorieux de Joao Neves dans le temps additionnel (90e+5), l'attaquant portugais du PSG s'est dirigé vers le virage nord pour chambrer copieusement les Bad Gones. L'avant-centre de 24 ans a envoyé plusieurs baisers dans leur direction avant de sauter les bras levés face au kop lyonnais. Un comportement qui a provoqué une vive réaction.

Gonçalo Ramos a chambre les supporters de l'OL

Afonso Moreira, ailier lyonnais et compatriote de Ramos, a jailli du banc pour mettre fin à la provocation. Le joueur de l'OL a empoigné le numéro 9 parisien et l'a repoussé vers le terrain. Malgré l'intervention de Moreira, Ramos a continué quelques instants à provoquer les supporters massés derrière les buts. Ces derniers ont répondu par des doigts d'honneur, des insultes et quelques jets de projectiles en direction de l'attaquant parisien.

Le PSG s'est imposé au terme d'un match spectaculaire marqué par cinq buts. Warren Zaïre-Emery et Khvicha Kvaratskhelia avaient donné l'avantage aux Parisiens, mais Lyon a égalisé par deux fois grâce à Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles. Lucas Chevalier, gardien parisien, a été jugé fautif sur les deux buts lyonnais. La tête de Joao Neves sur corner dans le temps additionnel a finalement offert la victoire au PSG.

Getty Images

Ce succès au forceps permet aux joueurs de Luis Enrique de reprendre la tête du championnat de Ligue 1, avec deux points d'avance sur l'OM et Lens. L'OL, qui avait égalisé à deux reprises, pointe à la septième place du classement après cette défaite frustrante à domicile. Le match s'est terminé dans une atmosphère tendue, avec des échanges houleux entre joueurs et supporters.

Gonçalo Ramos, entré en fin de match, n'a pas participé au but victorieux mais a choisi de célébrer la victoire de manière provocante. L'attaquant portugais n'a pas fait de déclaration après la rencontre. Le PSG, qui reste invaincu depuis le début de la saison, compte désormais 27 points après 12 journées. La prochaine rencontre des Parisiens aura lieu après la trêve internationale face au Havre.