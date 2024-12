OL, Pierre Sage tacle ses joueurs malgré la victoire contre Nice

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a remonté les bretelles à ses joueurs malgré la victoire contre Nice, dimanche.

L’Olympique Lyonnais affrontait l’OGC Nice ce dimanche à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a tourné en faveur des Gones qui se sont fait plaisir contre les Aiglons (4-1). Malgré cette victoire, Pierre Sage n’était pas totalement satisfait de la prestation de ses joueurs.

Pierre Sage n’a pas aimé l’attitude de ses joueurs malgré la victoire

Semaine parfaite pour l’Olympique Lyonnais qui finit sur une bonne note après sa victoire contre Qarabag en Ligue Europa, jeudi (1-4). Une semaine après un frustrant nul contre le Stade de Reims (1-1), le club rhodanien avait la lourde tâche de se relancer contre Nice en Ligue 1, ce dimanche. Tâche réussie pour les Gones qui se sont imposés face aux Aiglons sur un score de 4 buts à 1. S’appuyant sur son public du Groupama Stadium, l’OL a pu compter sur un triplé d’Alexandre Lacazette et un but de Jordan Veretout pour s’imposer face au club azuréen. Mais s’il est fier du résultat de la rencontre, Pierre Sage n’a pas totalement apprécié l’attitude de ses joueurs qui n’ont pas suivi intégralement ses consignes.

« Je dors bien tous les soirs, mais ce soir, les rêves seront plus beaux. Ma position pour l’arbitrage est la même, je suis dans le respect. Ce soir, peut-être que les décisions étaient de notre côté. Il y a eu beaucoup de moments dans le match où Nice a failli revenir, on a su faire le travail, mais on a souffert. La clé du match était le pressing, c’est pour ça que j’ai insisté à la mi-temps. Je l’ai demandé à mes joueurs mais je n’ai pas l’impression que ma commande ait été écoutée. Il y a toujours un côté psychologique, peut-être qu’on a été plus détendus », a confié l’entraineur de Lyon au micro de DAZN.