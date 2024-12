OL, la sortie explosive de Clinton Mata après la victoire contre Nice

Le défenseur de l’OL, Clinton Mata, s’est exprimé dimanche après la victoire contre Nice.

L’Olympique Lyonnais recevait l’OGC Nice ce dimanche à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a tourné en faveur des Gones qui se sont fait plaisir contre les Aiglons (4-1). Après le coup de sifflet final, Clinton Mata a livré ses impressions avec un message fort à l’endroit des concurrents de Lyon.

Le rêve osé de Clinton Mata avec l’OL

L’OL tient l’un de ses matchs références de la saison. Une semaine après un frustrant nul contre le Stade de Reims, le club rhodanien avait la lourde tâche de se relancer contre Nice, ce dimanche. Dans la lignée de leur succès en Ligue Europa jeudi (1-4 vs Qarabag), les Gones sont sortis victorieux du choc face au Gym ce dimanche avec un score de 4 buts à 1. S’appuyant sur son public du Groupama Stadium, l’OL a pu compter sur un triplé d’Alexandre Lacazette et un but de Jordan Veretout pour s’imposer face au club azuréen. Un résultat qui permet à l’Olympique Lyonnais (5e, 22 pts) de passer devant l’OGC Nice (6e, 20 pts) et de mettre la pression sur Lille (4e, 23 pts) et l’OM (3e, 23 pts). Aussi, cette victoire a-t-elle donné des ailes aux Gones et à Clinton Mata qui visent désormais le haut du classement.

« C’est la beauté du football. On a parlé dans le vestiaire il y a quelques semaines, on s’est dit que l’année dernière, on était tout en bas et on doutait. Maintenant, on peut se dire qu’on va aller titiller tout là-haut. C’était un match très partagé au début. On s’est créé de nombreuses situations, et on a su les mettre au fond. On s’est dit qu’il fallait rentrer direct dans le match et ne pas faire les mêmes erreurs commises contre Reims. On a essayé de rectifier ça et on s’en est bien sortis. On a des joueurs cadres comme Alexandre (Lacazette, ndlr), Coco (Tolisso, ndlr). Tout le monde parle, c’est la force du groupe », a confié Clinton Mata au micro de DAZN.