OL : Peter Bosz veut gagner la Coupe de France

Loin de ses standards habituels en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais va chercher à s'offrir un peu de confiance et d'air frais en Coupe de France. Les Gones n'ont plus remporté le moindre titre depuis plus de dix ans et auront très probablement à coeur de briller dans la compétition afin de se donner les moyens de remporter ce trophée en fin de saison. Peter Bosz n'a pas caché ses ambitions d'aller au bout cette saison en Coupe de France, lors de la conférence de presse de veille de match.

"La Coupe de France est une belle compétition. C'est un trophée qu'on veut gagner. On va affronter une belle équipe, qui a gagné ses 5 derniers matchs. On aura besoin d'un groupe qui fait les choses ensemble, avec une concentration à 100%. Je vais aligner la meilleure équipe possible, car je veux gagner. Anthony Lopes sera titulaire dans les cages demain. Pour nous, ce match est très important. On pense d'abord à la Coupe de France, et on sera focalisé sur Metz ensuite", a expliqué Peter Bosz.

"Le match doit être fait ensemble"

"C'est un match dangereux, seulement si nous ne sommes pas concentrés à 100%. J'ai vu pour la 1ère fois face à Lille une équipe qui faisait les choses ensemble. Ce n'était pas facile. Ils ont des bons joueurs. On était bien en équipe. Pour avoir du succès, le travail doit être fait ensemble. Ce match face à Lille va nous servir pour la suite. J'ai des joueurs très bons, qui ont de la qualité. Le Paris FC est en forme. Leur défense est compacte. Ils ont des bons joueurs, rapides en transition. Physiquement, ils sont au niveau aussi", a ajouté le Néerlandais.

En difficulté en championnat avec l'OL, Peter Bosz pourrait voir sa place menacée si les résultats ne s'améliorent pas dans les prochaines semaines. Néanmoins, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas peur pour son avenir et ne pense pas jouer sa tête lors de la rencontre face au Paris FC : "Non, je ne pense pas jouer mon avenir (sur ce match et le suivant face à Metz, mercredi prochain). [...] Oui, je sens mes dirigeants derrière moi".

Dans le même thème, Peter Bosz a commenté la riche actualité du club lyonnais en interne avec le départ de Juninho : "Il y a toujours des choses qui se passent autour d'un club. Ici aussi, il faut le dire (départ prochain du directeur sportif Juninho). Il se passe pas mal de choses, oui. Mais je suis habitué. Certes, tu ne sais jamais comment cela va se passer (en arrivant), mais c'est normal. Non, je n'aurais pas pensé que ''Juni'' allait partir six mois plus tard".

Enfin, l'entraîneur de l'OL a volé au secours de son président en confirmant que l'arbitre de la rencontre OL-OM, Rudy Buquet ne dit pas toute la vérité sur ce qu'il s'est passé ce soir là au Groupama Stadium : "Au moins (avec le protocole), c’est clair. Parce que ce qu’on a vu contre Marseille, ce n’était pas clair. Ce que je n’aime pas, c’est que l’arbitre n’a pas dit la vérité. Je ne parle pas très bien français, mais je comprends toutes les questions ou presque toutes. L’arbitre a clairement dit qu’on allait reprendre le match. Quand aujourd’hui il dit qu’il ne l’a jamais dit, c’est un menteur."