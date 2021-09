OL : Peter Bosz salue les progrès de son équipe

Le technicien néerlandais a vu de bonnes choses contre les Rangers et considère que son équipe prend forme au fil des semaines.

Troisième succès consécutif pour l'Olympique Lyonnais toutes compétitions confondues. Après un début de saison timide, l'OL de Peter Bosz prend ses marques et a fait un grand pas en avant vers la qualification en Ligue Europa en négociant bien le match le plus difficile de sa phase de groupes sur le papier, à savoir un déplacement chez les Rangers son concurrent direct. Avec ce succès à l'extérieur, Lyon se donne les moyens de réaliser une belle campagne européenne et de viser la première place de son groupe.

Après la rencontre, Peter Bosz a souligné les progrès de son équipe, rendant hommage à Anthony Lopes : "Le début de match n'était pas bon, on a perdu beaucoup de ballons. On n'était pas calme avec le ballon. C'était peut-être normal avec l'atmosphère très spéciale, mais après le premier but je crois qu'on a bien joué. On n'a pas réussi à marquer avant la mi-temps, mais il faut aussi dire qu'Anthony (Lopes) nous a sauvés avec un super arrêt".

"En deuxième période, on a bien joué. On a changé le ballon de côté et on a marqué un deuxième but. (Un match référence ?) Je ne peux pas dire ça, parce que je ne suis là que depuis deux mois. C'est vrai que ça va de mieux en mieux, mais pour jouer mieux que ça, il faut jouer comme ça pendant 90 minutes. Mais en deuxième période on a bien joué, vraiment", a ajouté l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.

Lopes : "Il faut tenir la baraque"

"Le but de Karl est extraordinaire. Ensuite on a été plus calme. Je suis là depuis deux mois, c’est encore tôt mais les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je leur demande. Jouer offensivement avec un pressing très haut ce n’est pas faicle mais on le fait de mieux en mieux. On a bien démarré mais ce n’est qu’un match. Maintenant on a peu de temps pour préparer le match de dimanche face à Paris. Il faut bien se reposer", a conclu Peter Bosz.

Houssem Aouar était également fier du visage affiché par l'OL : "C’était un match très intense. On savait qu’on aurait un combat à livrer avec des supporters qui poussent. On était préparé à ce contexte et on a sur répondre présent. On est content de revenir de ce fros match avec les trois points. Il y a toujours plus d’intensité en coupe d’Europe. On a l’ambition de gagner tous nos matchs. On est motivé et confiants mais surtout avec beaucoup d’humilité pour préparer nos prochains matchs. Je me sens bien, j’enchaîne les matchs. Maintenant on va bien se reposer puis bien se préparer pour le match face à Paris qui est un très grand match".

Enfin, Anthony Lopes a encensé Karl-Toko Ekambi, buteur ce jeudi soir : "Toko Ekambi est un joueur et une personne extraordinaire. Il mérite ce qui lui est arrivé ce soir, il mérite ce but. J'espère que ça va continuer comme ça. Il faut tenir la baraque, j'essaie d'être le plus décisif possible, ça a souri mais il faut que cela continue comme ça le plus souvent possible. J'ai plus envie de retenir l'état d'esprit du groupe qui est allé chercher le premier but, puis le deuxième, qui était très important, et qui a su éviter, à la fin, que le stade s'enflamme comme il l'avait fait au début de match. On était totalement focus sur ce match. On ne pensait pas à dimanche, on pensait juste à gagner, à bien démarrer cette campagne européenne".